Eddie Murphy relata cómo fue obligado a incluir un personaje blanco en El príncipe de Zamunda

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

La diversidad es el mayor reto en Hollywood en la actualidad, pero cuesta imaginar que un estudio obligue a incluir un actor blanco en una película. Eso es lo que ocurrió en El príncipe de Zamunda, filme de finales de los ochenta que estrena su secuela en Amazon Prime Video, y donde que Eddie Murphy se vio obligado a añadir un personaje blanco en la cinta.

La película de 1988 sigue las andanzas de Akeem Joffer, el príncipe del país africano ficticio Zamunda, quien viaja a los Estados Unidos en busca de una novia. En contra de los planes de sus padres, el Rey Jaffe (James Earl Jones) y la Reina Aoleon (Madge Sinclair), quienes intentan persuadirlo para que acepte un matrimonio concertado, el joven príncipe está decidido a vivir aventuras más allá de la corte y viaja a Nueva York con su asistente personal, Semmi (Arsenio Hall).

Allí asume una identidad falsa y trata de encontrar el amor. Finalmente se enamora de Lisa McDowell (Shari Headley), la hija del jefe de Akeem, que dirige una cadena de comida rápida llamada McDowell's. Es en este trabajo donde Akeem conoce a su compañero Maurice, interpretado por Louie Anderson.

Durante una conversación en la que también estuvo presente Arsenio Hall en el programa Jimmy Kimmel Live!, Murphy desveló que el estudio presionó para que la trama contara con un personaje blanco. "Quiero a Louie, pero creo que nos vimos obligados a incluirlo. Creo que nos vimos obligados a añadir a una persona blanca", comentó Hall.

"Todo el elenco era negro y eran los años 80. Paramount dijo: 'Tiene que haber una persona blanca en la película'. Y yo dije: '¿Qué?'. Entonces pensé quién era el hombre blanco más divertido. Sabíamos que Louie era genial, así es como Louie entró en la película", explicó Murphy.

"Me dieron una lista con tres tíos blancos y me preguntaron: '¿Con quién quieres trabajar?'. Y elegí a Louie", apuntó Hall. Por su parte, Jimmy Kimmel preguntó si recordaba el nombre de los otros dos intérpretes. "Sí, pero no puedo decirlo", respondió.

El príncipe de Zamunda se convirtió en una película de culto y, 33 años después de su estreno, ha sumado una secuela. El rey de Zamunda, que cuenta de nuevo con Murphy y Hall, llegá a Amazon Prime Video este viernes 5 de marzo.