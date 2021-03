¿Dwayne Johnson junto a Ryan Reynolds en Deadpool 3?

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Ryan Reynolds y Dwayne Johnson no sólo son dos de los actores mejor pagados de Hollywood, sino que son grandes amigos desde hace ya más de una década. Tras la confirmación por parte de Disney de que Deadpool 3 contará de nuevo con el actor de las dos primeras entregas, tras la compra de Fox, los últimos rumores apuntan a que The Rock será una de las estrellas invitadas a la tercera película del Mercenario Bocazas.

Ambos ya han compartido pantalla gracias al breve cameo de Reynolds en el spin-off de Fast & Furious: Hobbs and Shaw, y se espera que el actor tenga una participación más amplia en la secuela del filme que ya está en desarrollo. Además, ambos tienen pendiente de estreno el thriller de acción Red Notice de Netflix, que será la primera película que coprotagonizarán juntos.

Ahora, parece que Reynolds quiere devolverle el favor a Johnson ofreciéndole un cameo en Deadpool 3. Según informa We Got This Covered, que cita fuentes cercanas al proyecto, el protagonista de Black Adam ya está en conversaciones con Marvel para tener un pequeño papel en la cinta, que actualmente se encuentra en proceso de pre-producción y escritura del guion.

Por supuesto, aún es pronto para asegurar que esto acabe sucediendo, sobre todo teniendo en cuenta que Dwayne Johnson pronto comenzará la filmación de Black Adam para DC. Pero dada la estrecha amistad entre ambos actores, existen muchas posibilidades de que The Rock termine apareciendo en Deadpool 3, aunque sea durante unos segundos, como ya hizo Brad Pitt en la segunda película del mercenario bocazas.

Actualmente, Reynolds está trabajando en la película sobre viajes en el tiempo The Adam Project para Netflix, mientras que tiene pendiente de estreno la comedia musical Spirited, la varias veces retrasada por la pandemia Free Guy, la secuela de El otro guardaespaldas y la mencionada Red Notice.