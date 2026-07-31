Dos fiscales, adaptación de la novela del prisionero del Gulag Georgy Demidov, aterriza en Filmin

Dos fiscales, adaptación de la novela de Georgy Demidov, antiguo prisionero del Gulag, aterriza en Filmin - FILMIN

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Dos fiscales, la película basada en la novela de Georgy Demidov quien fue prisionero del Gulag, está disponible en Filmin desde este viernes 31 de julio. Dirigida por Sergei Loznitsa (Donbass, Sobre la historia natural de la destrucción), este thriller moral se centra en un fiscal atrapado en la Unión Soviética de 1937, durante el terror de las purgas estalinistas.

La cinta está protagonizada por Aleksandr Kuznetsov (Gravedad cero), Anatoli Belyj (Sin señal) y Vytautas Kaniusonis (Whiskey on the Rocks), y llega a la plataforma tras haber competido en las secciones oficiales de los festivales de Cannes y Seminci. La producción se presenta dividida en dos partes, complementadas con un prólogo y un interludio.

"En plena época de las purgas estalinistas, una carta que escapa a la censura lleva al joven fiscal Alexander Kornyev a investigar el caso de un prisionero acusado injustamente por la NKVD. Su búsqueda de justicia lo arrastra desde su ciudad hasta Moscú, adentrándose en los entresijos de un régimen opresivo lleno de sombras y manipulaciones", reza la sinopsis del filme.

ALEXANDRE KORNYEV COMO LA PRIMERA GENERACIÓN POSREVOLUCIONARIA

Kornyev encarna a los jóvenes criados en la promesa de una sociedad justa tras la revolución. Loznitsa define a este fiscal siendo parte de la "generación posrevolucionaria" como alguien "romántico e idealista", entregado como un "constructor intrépido y entusiasta" a un futuro, sin "siquiera sospechar que el mundo en el que vive está lejos de ser ideal".

El protagonista no se opone al régimen, sino que lo defiende con devoción, desatando la ironía de la trama. El director pone el foco en una de las dinámicas más crueles de los totalitarismos, advirtiendo que este tipo de sistemas "destruye a sus más fervientes partidarios", es decir, a quienes actúan como sus "verdaderos creyentes".

Loznitsa aclara que el inicio del film es "solo el comienzo" de su viaje personal, y adelanta que no es hasta el "minuto 60 de la película" cuando verdaderamente se comprende el dilema y el rumbo que tomará el personaje. Para el cineasta, el mensaje de la obra mantiene una fuerza en la actualidad, concluyendo que estas dinámicas "seguirán siendo relevantes" mientras existan "regímenes totalitarios en el poder en cualquier parte del mundo".