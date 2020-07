Cómo y dónde ver los paneles de la Comic-Con at Home 2020

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Este 22 de julio comienza la Comic-Con 2020, que este año tendrá una celebración virtual titulada Comic-Con at Home. Debido a la pandemia del coronavirus, el evento más importante de la industria del entretenimiento se reinventa y estará disponible para todo el mundo y de forma gratuita. Ahora bien, ¿cómo y dónde podrá verse?

El 50 aniversario de la Comic-Con de San Diego será en casa. Pese que este año no habrá paneles de Marvel Studios y DC Comics (este último tendrá su propio evento), pero no eso no impide que haya importantes citas, al haber paneles dedicados a 'Los nuevos mutantes', 'The Boys', 'The Walking Dead' y 'Stark Trek'.

A las 09:00 horas (a las 18:00 en España) del miércoles 22 de julio, la web www.comic-con.org se convertirá en Comic-Con@Home. Allí, los internautas encontrarán la sala de exposiciones web, a modo de campus virtual, con aproximadamente 700 expositores destacados.

Los más de 350 paneles y programas planificados están disponibles en YouTube, más una serie de actividades en Discord. Será necesario suscribirse al canal oficial de Youtube del evento, tal y como han anunciado los responables de la Comic-Con en Twitter

