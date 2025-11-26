Donald Trump da un empujón a Hora punta 4 - NEW LINE CINEMA

Hora punta 4 (Rush Hour 4), la nueva entrega de la saga policiaca de acción y comedia protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, se encuentra en desarrollo. Aunque la película llevaba tiempo gestándose, las últimas informaciones señalan que Donald Trump habría solicitado personalmente al estudio revivir la franquicia.

Según dio a conocer Semafor, el presidente de Estados Unidos pidió a Larry Ellison, uno de sus principales patrocinadores y padre del director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, una nueva entrega de la saga.

Ahora, se ha confirmado que Hora punta 4 se encuentra en desarrollo y que Paramount se encargará de su distribución, aunque, tal y como recoge Variety, no financiará el proyecto ni se hará cargo de su comercialización. Por su parte, Warner Bros (bajo cuyo sello, New Line Cinema, se llevaron a cabo las anteriores entregas de la franquicia), recibirá un porcentaje de los ingresos de taquilla desde la primera venta de entradas (antes de que se cubran los costos).

Brett Ratner, responsable de las anteriores entregas de Hora punta, dirigirá el nuevo filme, siendo este proyecto el primer largometraje no documental que dirige desde Hércules, en 2014, en parte debido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada que salieron a la luz en 2017. Recientemente, Ratner dirigió Melania, un documental sobre la mujer de Trump cuya realización le habría acercado al presidente y su familia, según Variety.

Aparte del regreso de Ratner, Hora punta 4 volverá a contar con Chan y Tucker como el inspector Yan Naing Lee y el detective James Carter, respectivamente.

La cinta original llegó a los cines en 1998 y recaudó 245,3 millones de dólares en la taquilla mundial. Su secuela se estrenó tres años después, en 2001, amasando 347,4 millones y Hora punta 3, que aterrizó hace ya casi una década, en 2007, alcanzó los 256 millones de dólares.