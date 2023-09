Doloroso tributo de Vin Diesel a Paul Walker en su 50 cumpleaños: "Seremos hermanos para la eternidad"

Archivo - Anoche la cadena de televisión TVE, emitió en prime time la cuarta película de la saga Fast and Furious,aún más rápido. El pasado 21 de marzo de 2013 uno de los protagonistas de la saga, Paul Walker fallecía en un accidente de coche. Todos los a - STUART C. WILSON - Archivo

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Paul Walker murió hace ya 10 años en un accidente de coche. Sin embargo, sus compañeros y también los fans de la saga Fast and Furious siguen recordándole y rindiéndole homenaje siempre que pueden. Eso mismo ha querido hacer Vin Diesel, el actor que encarna a Dominic Toretto, el protagonista de la franquicia.

El pasado 12 de septiembre, Walker habría cumplido 50 años. A través de su cuenta de Instagram, Diesel le dedicó una carta abierta a su gran amigo para felicitarle. "Una década... diez largos años... ¡y sin embargo parece que fue ayer cuando te cantábamos feliz cumpleaños por los 40! El mundo no es el mismo, hermano... como especie, se podría decir que estamos luchando. Pero pienso en ti, sonrío y sé que todo va a ir bien.", comienza el texto, al que acompaña una fotografía juntos.

"Estaba revisando imágenes para celebrar este día sagrado. Los recuerdos pasan ante mí, cada uno mejor que el anterior... pero no podía dejar pasar este. Curiosamente, mi angelito entró en la oficina y miró por encima de mi hombro. 'Esa es una foto eterna, papá... una que perdurará durante generaciones en la humanidad...' Por supuesto, no me doy vuelta, jaja, no es necesario que el niño vea los ojos llorosos de su padre. Al salir, dice: 'Por eso quiero construir coches, por él.'", expone a continuación el actor.

"Para mí esta foto representa el momento en que supe que seríamos hermanos para la eternidad. Enero de 2010, la noche antes de que tú y yo fuéramos a Haití... la pasión y la alegría que tenías simplemente por ayudar a la gente. Dijiste que los equipos de primeros auxilios no deberían tener que esperar a nadie... y que querías dedicar tu vida a eso. Salvavidas... ese era tu verdadero ser, y lo estabas compartiendo conmigo, hermano", detalla Diesel.

"Por mucho que me guste pensar que hoy estaríamos cortando la tarta y cantando el cumpleaños feliz por esos 50, probablemente no lo haríamos... porque estarías en Maui o Marruecos, o en cualquier lugar de este planeta donde la gente estuviera necesitada. Te echo de menos... te quiero y seguiré honrando la hermosa alma que eras. Feliz cumpleaños", concluye el intérprete.

Un sentido homenaje que ha recibido ya más de 2 millones y medio de reacciones. Diesel siempre ha tenido muy presente a Walker. De hecho, se espera que su personaje, Brian O'Conner, tenga una nueva aparición en las siguientes entregas de Fast and Furious gracias a sus hermanos y las posibilidades que permite el retoque digital. En principio, Fast X: Parte 2 llegará a los cines el 4 de abril de 2025.