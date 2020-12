Dollar Selmouni y Ayax ponen música a Hasta el cielo: "El cine nos ha cambiado la vida"

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Llega a los cines 'Hasta el cielo', el nuevo thriller de Daniel Calparsoro, director de 'Cien años de perdón' o 'El aviso'. Un filme protagonizado por Miguel Herrán, Luis Tosar, Carolina Yuste y Asia Ortega, que convina su marcado caracter 'noir' con elementos del cine social. La cinta, que se estrena en salas este viernes 18 de diciembre, cuenta, además, con cantantes de música urbana como Ayax o Dollar Selmouni. "Ha sido una experiencia muy bonita y muy satisfactoria para mí", declara uno de los raperos.

Porque, además de poner música a la banda sonora, actúan en la película. "Me propusieron, aparte de actuar, producir la canción. No podía negarme, era el combo completo. Ha sido estupendo, me siente muy orgulloso de poder hacerlo", afirma Selmouni en una entrevista para CulturaOcio, en la que comenta que 'Hasta el cielo' le ha descubierto una nueva faceta, la de actor.

"Nos han enseñado, nos han ayudado y apoyado, dándonos directrices para actuar frente a la cámara. Estoy muy feliz, también por el respaldo de la crítica. Ya tengo otros tres proyectos en agenda, no sabía que se me iba a dar tan bien la interpretación", confiesa. Selmouni también apoya el estreno exclusivo en salas de cine e invita al público a disfrutar de este potente thriller en la gran pantalla.

"Es el gran regalo de los Reyes. Es invierno, ¡qué mejor plan que ir al cine! Hay que volver a las salas", comenta. El cantante mallorquín, quien tiene pendiente la gira de su último disco, espera que "dentro de poco" puedan retomarse los conciertos y la música en vivo. "Estoy deseando volver a los escenarios. Estamos cantando ahora, respetando las medidas, pero es muy frío. Aunque, se puede trabajar y eso es lo importante. La música da de comer a mucha gente", añade.

'Hasta el cielo' relata el ascenso criminal de Ángel (Herrán), un chaval del extrarradio, que pasa de robar en atracos de poca monta a convertirse en socio de Rogelio (Tosar), un importante capo del mercado negro, lo que le llevará a entrar en un peligroso círculo de negocios turbios y a conocer el precio del poder. Con guion de Jorge Guerricaechevarría, completan el reparto Marina Campos, César Mateo, Adam Quintero y Richard Holmes.