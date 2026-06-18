Disney presenta su nuevo mundo mágico en el alucinante tráiler de Hechizo: Bienvenidos a Hexe - DISNEY

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de animación de Disney, aterrizará en los cines el 27 de noviembre. A modo de aperitivo, la Casa del Ratón ha lanzado un alucinante tráiler en el que su protagonista, la adolescente Billie Doe (Hailee Steinfeld), descubre que tiene poderes mágicos y se ve transportada al reino de las brujas.

"Toda mi vida he sentido que había algo raro en mí", relata al comienzo del adelanto Billie, mientras entra al instituto, donde es el objetivo de todas las miradas. Instantes después, cuando a la adolescente se le cae en el baño su pulsera, intenta alcanzarla; unos destellos surgen de su mano izquierda y descubre que tiene poderes.

"¿Expulsada? Yo ya no sé qué hacer contigo", le dice su madre a Billie, sin saber que tiene poderes y que estos se le han escapado de su control, en presencia del director del instituto. De repente, la joven, encerrada en su cuarto, se ve transportada por un vórtice a otro mundo. "Te estábamos esperando", le dice una afable voz.

EL MUNDO DE LAS BRUJAS Y EL DESTINO DE BILLIE

"Billie Doe, bienvenida a Hex, el mundo de las brujas. Que tu visita sea mágica", pronuncia un antiguo libro mágico, abriéndole las puertas del lugar a la fascinada joven. Es entonces cuando las imágenes revelan que, además de poderes, está destinada a algo importante, pero también la presencia de fuerzas malignas que pretenden acabar con ella.

Dirigida por Fawn Veerasunthorn junto a Josie Trinidad y Jason Hand, Hechizo: Bienvenidos a Hexe cuenta además con Hailee Steinfeld en el papel de Billie, Stephen Fry, Rashida Jones y Tracey Ullman, entre otros.