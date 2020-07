Disney+ estará en la Comic-Con virtual 2020 con proyectos de Marvel y Phineas & Ferb

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Disney ha anunciado que su plataforma, Disney+, estará presente en la Comic-Con 2020 de San Diego con tres paneles virtuales en los que presentará sus próximos títulos originales. Este año, este macro-evento, uno de los más importantes para la industria del entretenimiento, se celebrará de forma virtual a través de Internet y tendrá por nombre Comic-Con@Home.

Entre las novedades que Disney+ presentará, estarán las primeras imágenes de la docuserie antológica 'Marvel's 616'; la primera serie de ficción de National Geographic para el servicio bajo demanda, 'The Right Stuff', y la película animada 'Phineas & Ferb The Movie: Candace Against the Universe'.

La Comic-Con@Home tendrá entre el 22 y el 26 de julio, las mismas fechas que la Comic-Con tradicional, cuyo formato este año se ha cancelado debido a la pandemia del coronavirus.

HORARIOS DE LOS PANELES

El panel de 'Marvel's 616' está programado para el jueves 23 de julio a las 22:00 horas (horario de España). Se trata de una serie documental antológica que explora el impacto histórico, cultural y social que ha tenido y tiene el universo de Marvel Comics.

El sábado 25 de julio, a las 21:00 horas (también horario de España) se presentará la mesa redonda de 'Phineas & Ferb: Candace Against the Universe', en la que habrá un avance exclusivo y se ahondará en los orígenes de uno de los títulos emblemáticos de Disney Channel, que estrena su segundo largometraje.

A las 22:00 (hora española) del 25 julio será cuando se muestre el panel de 'The Right Stuff', la primera producción de ficción de National Geographic para Disney+, creada por Appian Way y con Leonardo DiCaprio como productor.