Disney desata la polémica con Rachel Zegler como nueva Blancanieves: "¿No se supone que es blanca como la nieve?"

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Disney ya ha encontrado a su Blancanieves de carne y hueso. La actriz Rachel Zegler, la nueva María del musical 'West Side Story' de Steven Spielberg, interpretará a la cándida princesa del que, allá por 1937, fue el primer largometraje de animación de la factoría. El remake en imagen real lo dirigirá Marc Webb ('The Amazing Spider-Man') y se espera que comience su producción en 2022.

"Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son solo el inicio de sus muchos dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney", declaró Webb a Deadline.

Basado en la versión de la fábula popular de los hermanos Grimm, 'Blancanieves y los siete enanitos' fue el primer largometraje del estudio, realizado en 1937. Es considerado uno de los filmes de animación más importantes de la historia del cine. De hecho, la película original forma parte del Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación para la posteridad al ser "cultural, histórica o estéticamente significativa".

La elección de Zegler, de origen colombiano y polaco, no ha sentado bien a parte del público, que no ha dudado a la hora de expresar su descontento en redes sociales. El motivo está relacionado con la etnia de la actriz.

Las quejas de parte del público recuerdan qu,e tal y como se describe en el propio cuento de los Grimm, y como indica el nombre del personaje, la protagonista de la historia es "blanca como la nieve". Y eso es algo que, según destacan parte de los espectadores, evidetemente no cumple Zegler.

Por otro lado, también ha habido comentarios en dirección opuesta, defendiendo la elección de la intérprete latina para el papel de la princesa de origen alemán.

It’s Rachel Zegler’s world and we are all just living in it.



In all seriousness: feeling emotional at the moment over the fact that she is going to be playing a Disney Princess.



Snow White is now Hispanic.



& Rachel’s exactly the kind of person kids should get to look up to.