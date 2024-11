Disney celebra los 30 años de El Rey León con una exposición gratuita con piezas originales de la saga

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

El Rey León, uno de los grandes clásicos de animación de Disney, cumple 30 años. Y para celebrarlo, el Espacio Cultural Serrería Belga acoge 'De El Rey León a Mufasa', una exposición que, a través de piezas originales de la saga, repasa los principales hitos del universo de El Rey León y prepara el estreno de Mufasa, la precuela que llegará a los cines el 20 de diciembre en cines.

La muestra que celebra el legado de la saga está ubicada en el Espacio Cultural Serrería Belga en Madrid y se puede visitar hasta el próximo 27 de noviembre de martes a viernes de 11 a 20 horas y también los sábados y domingos en horario de 12 del mediodía a 18 horas.

"El Rey León es una de las sagas más queridas de Disney, no solamente porque ha batido innumerables récords, sino también porque se ha convertido en un fenómeno y forma parte de la cultura popular", asegura Marta Kowalska, directora de marketing de Walt Disney Studios España que destaca que esta muestra sirve "para celebrar el aniversario del Rey León y rendir homenaje a los creadores que han participado durante los 30 años en todos los distintos procesos creativos" de la franquicia y también para "agradecer a los fans su eterno cariño por la saga".

"Esta muestra es una celebración de una película que ha calado en muchísimas generaciones en 30 aniversario", coincide Mireia Serrano, coordinadora de la exposición en la que los visitantes podrán ver bocetos y maquetas originales de los personajes y los escenarios de la sabana africana en los que transcurren las dos películas de El Rey León, el filme original de animación de 1994 dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers y la revisión de 2019 capitaneada por Jon Favreau.

La parte central de la muestra está dividida en cuatro espacios. El primero titulado 'El Rey león y su familia', donde hay una selección de piezas dedicadas a Mufasa, Simba y demás miembros de la familia protagonista. El segundo, 'Amigos inseparables' está protagonizado por "Timón, Pumba, Nala, Rafiki... todas estas amistades y relaciones que se hacen en la película".

Una tercera zona, titulada 'Los peligros de la Sabana', está dedicada "a todo lo que serían los enemigos de El Rey León y Simba, que serían el hermano de Mufasa, Scar, las hienas, la estampida...". Y una cuarta zona dedicada a los 'Paisajes africanos' que trata a esos espectaculares enclaves de la sabana "como un personaje más" y cuyas imágenes está acompañadas "con sonidos para hacer esta experiencia más inmersiva y trasladar al visitante a esta atmósfera de la película".

Y justo enfrente de los paisajes, una urna de metacritalo alberga uno de los grandes atractivos de la muestra: tres moldes originales que se usaron en el filme de 1994. "Son piezas originales que se utilizaron para la creación de la película de animación. Los dibujantes los usaban para entender el volumen y la corporalidad de los personajes y poder trasladar todo eso al dibujo", explica Serrano.

LA BANDA SONORA, EL MUSICAL Y LA MODA DEL REY LEÓN

La muestra se completa con piezas que rinden homenaje a todos los que formaron parte del proceso creativo, cientos de artistas y cineastas que han participado en cada una de las etapas de investigación, planificación y ejecución de las películas. Entre ellos también están los que pusieron voz a los personajes en versión original: Jeremy Irons, Whoopi Goldberg, Beyoncé, James Earl Jones, Rowan Atkinson, Seth Rogen o Matthew Broderick.

En esta misma sala también hay un recuerdo a la legendaria y multipremiada música del filme de 1994, tanto a su banda sonora compuesta por Hans Zimmer que ganó el Oscar y es la única banda sonora que ha obtenido la certificación de diamante, como al legendario tema Can You Feel the Love Tonight que interpretado por Elton John se alzó, entre otros premios, con el Oscar a la mejor canción.

El musical de El Rey León también está presente en la exposición con elementos de su vestuario tanto del espectáculo de Broadway como del de Madrid. El musical se estrenó en Broadway en 1997 bajo la dirección de Julie Taymor y ha ganado más de 70 premios teatrales, incluyendo 6 premios Tony. En España, se representa desde 2011 en el teatro Lope de Vega, en la Gran Vía de Madrid, con llenos diarios.

El mundo de la moda también tiene su espacio en la muestra con la espectacular colección de la firma francesa Balmain, inspirada en el 30 aniversario de El Rey León, diseñada por Olivier Rousteing y otros artistas, y que está disponible desde julio.

El recorrido culmina en la sala audiovisual, donde se muestran en pantalla grande imágenes de la nueva película de Disney Mufasa: El Rey León, dirigida por Barry Jenkins (ganador de un Oscar por Moonlight) que relatará la infancia de Mufasa, padre de Simba, y llegará a los cines el próximo 20 de diciembre.