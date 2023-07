El director de Misión Imposible 7 desmiente el rumor más raro sobre Tom Cruise

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Las estrellas de Hollywood cuentan con millones de fans que no se pierden ninguna de sus películas, pero trabajar estrechamente con ellos no es lo mismo que verlos en la gran pantalla. Muchos de ellos tienen manías y comportamientos que los convierten en el terror de los sets, pero, pese a los rumores que circulaban sobre Tom Cruise, el equipo de Misión imposible: Sentencia mortal - Parte uno ha desmentido uno de los mitos más extraños sobre el actor.

En una entrevista con The Times of London, el director Christopher McQuarrie relató que Cruise le había dicho que el rumor más raro que había oído sobre él es que sus compañeros de reparto no tenían permitido mirarle a los ojos. El realizador lo desmintió, dejando claro que el intérprete no tiene ningún problema a la hora de establecer contacto visual con el resto del equipo.

"He sido capaz de abrirme paso a través de toda la extraña mitología que le rodea. Por un lado, es Tom Cruise, una enigmática estrella de cine que todos quieren conocer. Y por el otro es solo un tipo. Me gusta ser normal con él", agregó el actor Simon Pegg.

Sin embargo, en una entrevista anterior en el programa de radio Desert Island Discs, Pegg dejó claro que existían algunas líneas rojas en su relación, ya que nunca hacía preguntas a Cruise sobre sus "creencias personales". "Estaría abusando de mi acceso privilegiado que tengo a él", declaró, dejando caer que no habla con Cruise sobre su vinculación con la Iglesia de la Cienciología.

De lo que sí hablan Cruise y Pegg es del impacto que la fama ha tenido en la vida de la estrella. "Bromeamos sobre eso. Siempre me burlo de él por eso, ya sabes, por las cosas a las que puede acceder. Estábamos filmando en Sudáfrica recientemente en una montaña y luego decidió que quería nadar con tiburones. Nos llevó en helicóptero a una zona costera y nos sumergimos con tiburones. Al final del día, dijimos: 'Ha sido un verdadero día de Tom Cruise'", contó.

"Mi relación con él es muy simple y amable. Siempre ha sido una relación muy fácil. Creo que te das cuenta, cuando conoces a la persona en lugar de la mitología que se construye a su alrededor, que es una experiencia diferente. Él ama la fama y realmente la disfruta, es todo lo que conoce. Le da energía y le estimula. Yo no creo que apreciara eso. Lo encontraría muy estresante y abrumador y me daría ganas de retirarme. Soy feliz donde estoy", esgrimió Pegg.

Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Henry Czerny y Vanessa Kirby, entre otros, completan el reparto de Misión imposible: Sentencia mortal - Parte uno. El largometraje ha llegado a los cines este miércoles 12 de julio.