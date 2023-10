El director de Love Actually se arrepiente de las bromas gordófobas: "Ya no tienen gracia"

El director de Love Actually se arrepiente de las bromas gordófobas: "Ya no tienen gracia" - UNIVERSAL

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

En 2003 se estrenó Love Actually, cinta escrita y dirigida por Richard Curtis. La película, que cuenta en su elenco con estrellas como Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson o Colin Firth, es un clásico navideño, pero, echando la vista atrás, el realizador ha admitido que hay un detalle del que se arrepiente.

Durante una reciente aparición en el Cheltenham Literature Festival, Curtis lamentó haber incluido en la película bromas sobre el peso de Natalie (Martine McCutcheon). "Recuerdo lo sorprendido que me quedé hace cinco años cuando mi hija Scarlett me dijo: 'Nunca más puedes volver a usar la palabra gorda'. Y vaya, tenía razón. Creo que estaba siguiendo la tendencia y esos chistes ya no tienen gracia, así que no creo que fuera malicioso en ese momento, pero creo que no fui observador y no fui tan inteligente como debería haber sido", confesó.

Esta no es la primera vez que Curtis se pronuncia sobre cómo ha envejecido el largometraje, y es que anteriormente también respondió a las críticas sobre la falta de diversidad. "Hay cosas que cambiaría, pero gracias a Dios la sociedad está cambiando. Mi película está destinada a parecer obsoleta en algunos momentos. La falta de diversidad me hace sentir incómodo y un poco estúpido", declaró a ABC.

Asimismo, Martine McCutcheon también ha hablado sobre las bromas hacia su personaje. "Para mí, siempre se trató de que, según Richard, ella era una chica guapa. Ella llamó la atención del primer ministro y sus problemas no eran problemas reales. Cada mujer piensa que hay algo malo en ella, cuando, en realidad, como Hugh ha dicho en otras películas, son perfectas y encantadoras tal como son. Ella estaba destinada a ser la encarnación de eso y creo que a veces la gente no ha comprendido ese punto", explicó a Cosmopolitan.

"En primer lugar, es otra mujer quien menciona el peso de Natalie. Por supuesto, ahora es fácil decir que hubiéramos hecho esto o hubiéramos hecho aquello, pero también creo que los personajes no eran políticamente correctos. No eran humanos perfectos: hablaban de sus inseguridades, de sus aventuras. Natalie, bendita sea, es muy inocente al contarle al primer ministro sus inseguridades. Creo que eso es parte de lo que la hizo tan encantadora y real. Hay muchas cosas que no puedes decir ahora, pero creo que en una película que cubre tanta emoción y tanto amor, necesitas un poco de realidad, no siempre se trata de acertar en todo", comentó en otra entrevista con Daily Mirror.