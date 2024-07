El deseo se impone al deber en el intenso tráiler de La virgen roja, película de Paula Ortiz

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de septiembre llegará a los cines La virgen roja, una película dirigida por Paula Ortiz (La novia) y protagonizada por Najwa Nimri (La casa de papel) y Alba Planas (Días mejores). Esta producción de Amazon Prime Video ha cambiado su título oficial, de Hildegart a La virgen roja, y ha lanzado su primer teaser tráiler.

Basada en hechos reales, La virgen roja narra la historia de Hildegart Rodríguez, una joven que ha sido creada para alcanzar la perfección y cambiar el mundo como la primera 'mujer del futuro'. Concebida dentro de este plan utópico, su madre, al no ser capaz de frenar los deseos de emancipación de su hija, termina asesinándola al no haberse convertido en el prototipo de mujer que tenía en mente.

"Hildegart no llegó a la vida por causalidad, vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre", comienza la madre de Hildegart, encarnada por Nimri, en el adelanto de casi dos minutos de duración. En él, muestra cómo toda su vida estuvo planeada desde el principio, convirtiéndola en una eminencia del derecho y adalid de la lucha feminista.

Sin embargo, la transición hacia la segunda república también cambia a Hildegart, interpretada por Planas, que comienza a meterse dentro de las élites socialistas de la época y empieza a buscar una emancipación respecto a su madre, que no está dispuesta a tirar su plan por tierra. "Fuiste concebida para cambiar el mundo, no te distraigas", sentencia su madre, cuyo verdadera naturaleza sale a la luz cuando Hildegart decide seguir sus deseos y no las órdenes de su madre.

"Hildegart es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. A sus 18 años, Hildegart comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Velilla, quien le ayuda a explorar un nuevo mundo emocional y desmarcarse del férreos nido materno. Aurora teme perder el control sobre su hija y hace todo lo posible por impedir que Hildegart se aleje. Las dos mujeres se enfrentarán durante una noche de verano de 1933 poniendo fin al Proyecto Hildegart", reza la sinopsis de la cinta.

Basada en hechos reales, La virgen roja mezcla drama histórico, romance, thriller y un toque de true crime y completa su reparto con Aixa Villagrán en el papel de Macarena, Patrick Criado como Abel Velilla y Pepe Viyuela en el papel de Guzmán.

Tras su paso por los cines, la película estará disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo en Prime Video. Además de la dirección de Ortiz, la cinta está producida por Amazon MGM Studios, Elastica y Avalon, con la producción ejecutiva de María Zamora, la producción de María Zamora (Elastica) y Stefan Schmitz (Avalon), y escrita por Eduard Sola y Clara Roquet.