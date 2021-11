Desencantada: Amy Adams y Patrick Dempsey anuncian la fecha de estreno de la secuela de Encantada en el Disney+ Day

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Giselle vuelve. Disney+ pone fecha de estreno a la secuela de 'Encantada'. Han sido los propios Amy Adams y Patrick Dempsey, celebrando el Disney+ Day, los encargados de revelar que 'Desencantada' llegará a la plataforma en el otoño de 2022. Con lo cual, queda un año para volver a ver una de las princesas favoritas del público.

Fue en 2007 cuando Disney estrenó el filme dirigido por Kevin Lima, en el que narraba la odisea de Giselle, una hermosa princesa que es transportada al mundo real por la malvada reina Narissa, acabando en el temible Manhattan. Ahora bien, la secuela se situará una década después de que la princesa encontrase el amor en Robert.

Esta es la sinopsis oficial: "Diez años después de lo ocurrido en 'Encantada'. Desde entonces, Giselle, Robert y Morgan se han mudado de Nueva York a las afueras. Cuando Giselle comienza a cuestionarse su final 'felices para siempre', comienza a desear que su vida sea más parecida a un perfecto cuento de hadas. Lo que no esperaba, es que su anhelo vaya a poner patas arriba tanto su vida en el mundo real como el mágico y animado mundo de Andalasia".

