Déjalas hablar, la nueva película de Steven Soderbergh protagonizada por Meryl Streep, llega a HBO el 10 de diciembre

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Steven Soderbergh regresa con Déjalas hablar. La nueva película del oscarizado realizador se estrenará en HBO el próximo 10 de diciembre.

Meryl Streep, Candice Bergen, Lucas Hedges, Gemma Chan y Dianne Wiest protagonizan la cinta. Deborah Eisenberg firma el guion y Gregory Jacobs ejerce como productor. El filme relata la historia de una célebre autora (Meryl Streep) que hace un viaje con unas viejas amigas (Candice Bergen y Dianne Wiest) para divertirse y sanar antiguas heridas.

Su sobrino (Lucas Hedges) se une al viaje para discutir con estas mujeres, así como con su nueva agente literaria (Gemma Chan), que está desesperada por saber más sobre su próximo libro. La plataforma de streaming también ha lanzado el tráiler de la producción.

Soderbergh debutó como director en 1989 con Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Gracias a esa cinta consiguió su primera nominación al Oscar en la categoría de mejor guion original. Por su trabajo en Erin Brockovich fue candidato a la estatuilla a mejor director, reconocimiento que por fin consiguió en 2001 por Traffic.

El estadounidense también está detrás de títulos como El rey de la colina, Ocean's Eleven, Solaris, Contagio o Magic Mike. Su último trabajo fue The Laundromat. Dinero sucio, película que se estrenó en Netflix. También ha trabajado para series de televisión como Mosaic o The Knick.

Soderbergh ya está trabajando en su próximo proyecto, un filme titulado No Sudden Move protagonizado por Noah Jupe, Matt Damon, Brendan Fraser, Jon Hamm, David Harbour, Ray Liotta, Don Cheadle y Benicio Del Toro.

Por su parte, Streep también lanzará este año The Prom, musical de Ryan Murphy. Actualmente está grabando Don't Look Up.