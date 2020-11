Deathstroke (Joe Manganiello) luce nueva e impactante imagen en Liga de la Justicia de Zack Snyder

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

La presencia de Joe Manganiello como Deathstroke en Liga de la Justicia fue meramente testimonial, en la escena postcréditos, ya que estaba previsto que su personaje tuviera más peso en una secuela que nunca llegó. Sin embargo, eso podría cambiar en la versión de Zack Syder, ya que el actor se ha sumado a los reshoots con un nuevo look mucho más agresivo.

El actor ha compartido una fotografía desde el set de rodaje de Liga de la Justicia en la que aparece con el nuevo aspecto de Deathstroke, que destaca por lucir una gran cresta, perilla y su icónico parche en el ojo.

