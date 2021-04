Archivo - David Beckham protagonizará Save Our Squad, serie de fútbol de Disney+

Archivo - David Beckham protagonizará Save Our Squad, serie de fútbol de Disney+ - DISNEY - Archivo

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Disney+ ha anunciado que David Beckham protagonizará la serie documental Save Our Squad, una conmovedora producción en la que el deportista explora sus raíces y regresa a los campos de fútbol del este de Londres donde jugó de niño.

En esos campos en los que jugó de pequeño ejercerá de mentor de un joven equipo de fútbol base que lucha por sobrevivir en la liga. Beckham y su equipo llevarán a estos jugadores, a su entrenador y a su comunidad a vivir una aventura transformadora que cambiará sus vidas para siempre. Sean Doyle será el productor ejecutivo de la serie, coproducida por Twenty Twenty y Studio 99.

"Es maravilloso hacer Save Our Squad con Twenty Twenty para arrojar luz sobre el tipo de fútbol al que jugué mientras crecía y que significó tanto para mí en los inicios de mi carrera de futbolista. He sido muy afortunado porque mi carrera como jugador ha sido larga y plagada de éxitos. Y ahora tengo la maravillosa oportunidad de devolver a esas comunidades todo lo que me han dado convirtiéndome en su mentor. Desarrollar y proteger el talento de los más jóvenes es muy importante en el fútbol y es absolutamente genial trabajar con Disney+ en este proyecto", declaró Beckham.

"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a David Beckham a Disney+. Es una oportunidad fantástica para mostrar la importancia y el impacto del fútbol en las comunidades del Reino Unido. La serie será emocionante, dramática, inspiradora y repleta de pasión y coraje, todo lo que David demostraba en el campo cuando era jugador", añadió Doyle.

Save Our Squad contará con seis episodios de 35 minutos de duración. Por el momento no se ha desvelado la fecha de estreno de la producción.