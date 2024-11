¿Cuándo se estrena En las profundidades del Sena 2 en Netflix?

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Xavier Gens es el director de En las profundidades del Sena, cinta de Netflix en la que un tiburón siembra el terror en el río parisino. Tras su estreno el pasado mes de junio, todo apunta a que la película tendrá una continuación.

Bérénice Bejo, protagonista del filme, ha concedido una entrevista a La Tribune y no solo ha confirmado que habrá una secuela, sino que también ha desvelado cuándo comenzará su rodaje. "En septiembre de 2025 rodaremos En las profundidades del Sena 2. No será una simple secuela. Es otra película, muy diferente... Pero siempre con un tiburón", adelantó.

Pese a las declaraciones de Bejo, Netflix aún no ha hecho oficial esta segunda parte. Además, el pasado mes de junio, Gens declaró a Variety que no había una secuela en marcha. "En este momento, a día de hoy, no estamos en eso, pero existe la posibilidad de que lo negociemos pronto. Si hay una secuela, tendrá lugar en un París completamente sumergido bajo el agua", dijo.

En julio, En las profundidades del Sena batió récords al convertirse en una de las tres películas en lengua no inglesa más vistas de Netflix de todos los tiempos. Unos datos muy positivos para la plataforma de streaming, que fue la única que se atrevió a desarrollar la película después de que fuera rechazada por varios estudios franceses.

"La gente en Francia no quería ni tocarla. Es una película que no podría haber sido producida ni financiada en el circuito tradicional, porque la gente suponía que las películas sobre tiburones solo podían ser hechas por estadounidenses o coreanos", declaró en director a Variety.

El filme contó un presupuesto de entre 15 y 20 millones de euros, un precio elevado, según Variety, para los estándares franceses. El presupuesto lo cubrió en su mayor parte Netflix.