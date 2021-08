Críticas a Nicole Kidman por saltarse la cuarentena en Hong Kong: "El dinero hace desaparecer el COVID mágicamente"

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video está preparando Expats, serie que sigue las vivencias de un grupo de mujeres expatriadas ricas en Hong Kong. Nicole Kidman, protagonista y productora de la serie, ha llegado a la ciudad asiática para rodar la ficción y lo ha hecho con polémica, ya que ha incumplido la cuarentena obligatoria.

Según informa The Hollywood Reporter, la actriz viajó desde Sídney a Hong Kong en un jet privado. "Kidman fue eximida de la cuarentena de siete días en los hoteles de la ciudad para las personas vacunadas que lleguen desde Australia, a pesar de que Sídney fue confinada tras un aumento en los casos de la variante delta", reza la publicación.

The Hong Kong Free Press informó que Kidman fue vista de compras en la ciudad cuando supuestamente debía estar haciendo cuarentena. Las reacciones no se han hecho esperar y muchos han cargado contra la artista. "Unas reglas para ti y otras diferentes para los ricos y famosos. El dinero hace desaparecer el COVID mágicamente", se quejó un usuario de Twitter.

1 rule for you..... another for these rich celebs. Money makes Covid magically disappear 😉👇🏻👇🏻 https://t.co/JWdD8ZcC5T — Mark R1 © 🇬🇧 (@Mark_R1_5VY) August 19, 2021

"A Nicole Kidman se le concedió una exención de la cuarentena para producir una película llamada Expats en Hong Kong, y yo no he podido ir a casa y ver a mis amigos y familiares durante más de un año debido al largo período de cuarentena. Un ejemplo sólido de privilegio blanco", comentó otro tuitero.

Nicole Kidman was granted an exemption from quarantine to produce a film called the Expat in HK, and I haven’t been able to go home and see my friends and family for over a year because of the long quarantine period. A solid example of white privilege if I’ve ever seen one. — Li Ying Ue 李應妤 (@yuli_lyu) August 19, 2021

"Nicole Kidman ha estado exenta de hacer cuarentena a pesar de que voló desde el epicentro del COVID de Australia. Si volviera a ver a mi familia tendría que aislarme durante 21 días, pero no puedo porque estoy en un país de alto riesgo y el gobierno ciego de Hong Kong no reconoce mi vacunación", lamentó otro internauta.

Nicole Kidman was exempt from quarantine even though she flew in from Australia's Covid epicenter. If I returned to see my family I would need to isolate for 21 days, but I can't because I'm in a high-risk country and the myopic HK gov't doesn't recognize my vaccination record. https://t.co/yu4LHwAobm — James Louie (@james_ultra) August 19, 2021

"Nicole Kidman obteniendo exenciones especiales de cuarentena para ir a Hong Kong y filmar la serie de Amazon Expats es literalmente de lo que se trata ser un expatriado blanco en Asia", bromeó un usuario.

nicole kidman getting special quarantine exemptions to go to HK and film the “expats” amazon series is literally what being a white expat in asia is all about — alexis 萍 (@steppinlazer) August 19, 2021

Ante los ataques, el gobierno de Hong Kong ha emitido un comunicado justificando su decisión. "El caso en discusión ha obtenido permiso para viajar a Hong Kong con una exención de cuarentena con el fin de realizar un trabajo profesional designado, teniendo en cuenta que es propicio para mantener el funcionamiento y el desarrollo necesarios de la economía de Hong Kong", ha asegurado.