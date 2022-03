Críticas a Jane Campion por sus palabras a Venus y Serena Williams: "Vosotras no competís contra los hombres como yo"

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

El poder del perro de Jane Campion arrasó en los Critics Choice Awards 2022, llevándose los galardones a mejor película, mejor dirección, mejor fotografía y mejor guion adaptado. Campion subió al escenario a recoger su reconocimiento a mejor directora y generó polémica con su comentario hacia Venus y Serena Williams.

Las hermanas Williams estaban entre el público ya que El método Williams optaba a varios galardones. "Doy todo mi amor a mis compañeros, los chicos. Los nominados", dijo Campion en el escenario "Y sabéis, Serena y Venus, sois maravillosas. Sin embargo, vosotras no competís contra los hombres como yo", agregó. La cámara se dirigió inmediatamente hacia Venus Williams, quien parecía visiblemente sorprendida por el comentario.

Las palabras de la realizadora generaron polémica en Twitter, donde muchos usuarios dieron su opinión. "La cara de Venus lo dice todo", comentó una internauta.

Venus’ face says it all. pic.twitter.com/pv41HyDEVO — Ruth Etiesit Samuel (@ruthesamuel) March 14, 2022

"Ella realmente ha sacado los nombres de Venus y Serena Williams, cuando ambas han ganado múltiples Grand Slams en dobles mixtos. Una mujer blanca que intenta socavar los logros de dos de las mejores jugadoras de todos los tiempos y ni siquiera conocer los hechos correctamente", señaló otra usuaria.

She’s really playing on Venus + Serena Williams’ names when they’ve both won multiple grand slams in mixed doubles—aka against “the guys.” Lol @ a white woman trying to undercut the achievements of two of the greatest players of all time and she couldn’t even get the facts right https://t.co/enU1r0jfM1 — Leah says WEAR A MASK (@byleahjohnson) March 14, 2022

"Que le jodan a Jane Campion y a todos los que se rieron de su comentario sobre Venus y Serena. Literalmente no hay nada divertido en que una mujer mayor blanca se eleve a sí misma y a sus logros pisando a las mujeres negras y sus logros", se quejó otra tuitera.

Fuck Jane Campion and fuck everyone who laughed at her comment about Venus and Serena. There is literally nothing funny about a old white woman raising herself & her accomplishments up by stepping on black women & their accomplishments pic.twitter.com/ZiAgPIHLuE — angelfireeast (@angelfireeast24) March 14, 2022

"Que las mujeres blancas se centren en las mujeres negras está normalizado. Jane Campion le sirvió a Serena y Venus un revés con todo el pecho. Esto fue muy innecesario, mezquino y feo", lamentó una espectadora.

White women centring themselves over Black women is so normalised



Jane Campion served Serena and Venus a backhand with her full chest



This was so unnecessary,petty &ugly. She couldn’t achieve what they have with barriers faced in White Male dominated tennis sport #CriticsChoice https://t.co/FnpFU3TO0Q — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) March 14, 2022

Jane Campion cuando le pregunten sobre el comentario que le hizo a Venus y Serena Williams en los Critics Choice. pic.twitter.com/tl316BYOc8 — Elías Michel 🎬🧜‍♂️ (@DonCinefilo) March 14, 2022

Vaya patinazo de Jane Campion.



Ayer se convertía en ama por su comentario sobre Sam Elliott y unas horas más tarde infravalora a las Williams diciendo algo absurdo. https://t.co/mtOq52r31e — carla (@carlamarinbosch) March 14, 2022