7 cosas que debes saber antes de ver Los Nuevos Mutantes

El momento ha llegado. Tras más de dos años de retrasos causados por la compra de Fox por parte de Disney, y más tarde por la pandemia de coronavirus, Los Nuevos Mutantes llega a los cines hoy 26 de agosto. Una larga espera para los fans del Universo X-Men que finalmente se verá recompensada. Pero antes de ir al cine, hay 7 claves que merece la pena repasar.

Los Nuevos Mutantes estaba programada para ser la penúltima película del universo mutante de Fox, ya que tenía previsto su estreno en 2018, antes del lanzamiento de X-Men: Dark Phoenix. Sin embargo, a causa de los retrasos, se ha convertido en una historia independiente que no guarda relación ni con las películas de los Hombres-X ni con el Universo Marvel, al que pertenecen en la actualidad tras la compra de Disney.

Esto significa que se puede disfrutar como una cinta independiente, sin necesidad de conocer ni la mitología mutante ni los personajes, ya que todos son nuevos y no vistos antes en pantalla. Aquí no hay grandes héroes, aunque sí alguna que otra referencia a ellos, sólo cinco niños asustados incapaces de usar sus poderes.

Con esto en mente, y a sabiendas que la cinta no guarda relación con otras entregas marvelitas, ya sean de Fox o de Disney, repasamos las 7 cosas que hay que saber de Los Nuevos Mutantes, la primera película de superhéroes en llegar a las salas tras la cuarentena del COVID-19.

1. CRUCE DE GÉNEROS

Lo primero que hay que saber es que Los Nuevos Mutantes no es una película de superhéroes al uso. De hecho, ni siquiera los protagonistas son héroes. El filme de Josh Boone mezcla homogéneamente la trama arquetípica de los personajes descubriendo sus poderes, con el terror psicológico al estilo de Pennywise en las dos entregas de IT de Andy Muschietti.

Esto convierte a la película en un extraño híbrido entre las películas de sustos y monstruos y las cintas icónicas del Universo Mutante. Y curiosamente, consigue no caer en clichés de ninguno de los géneros, con una trama que funciona de manera sólida.

2. CARAS JÓVENES, PERO CONOCIDAS

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200107130841_1200.jpg

Otro punto a favor de la cinta es su reparto de jóvenes estrellas. Con tan sólo un casting de cinco protagonistas, más una antagonista y algún que otro extra, Boone propone una película claustrofóbica que evoca a los filmes de instituciones psiquiátricas como podrían ser Alguien voló sobre el nido del cuco o incluso Shutter Island, donde nada es lo que parece.

Los intérpretes, pese a su corta edad, son reconocibles por el público, ya que entre los cinco protagonistas se encuentran Charlie Heaton (Stranger Things) Maisie Williams (Juego de tronos) y Anya Taylor-Joy (Múltiple), que demuestran tener mucha química en pantalla.

3. SOBRE EL DIRECTOR, JOSH BOONE

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200202160916_1200.jpg

Al observar sus anteriores trabajos, resulta sorprendente que Boone sea el director de un proyecto como Los Nuevos Mutantes. El cineasta debutó en 2012 con la comedia romántica Stuck In Love, y cosechó algo de fama con el drama de 2014 sobre el cáncer The Fault In Our Stars. Sin embargo, también es un fan confeso de los cómics, algo que ha sabido utilizar en su beneficio para Los Nuevos Mutantes.

Boone se unió al proyecto en 2015, cuando se anunció por primera vez, y desde entonces no ha parado hasta que finalmente la película ha llegado a los cines. En el camino, también ha adaptado la novela The Stand de Stephen King.

4. NI RESHOOTS NI CAMBIOS DE TONO

https://pbs.twimg.com/media/DMfiK00XUAAYXyL.jpg

Aunque en un principio, y dado el tiempo que ha pasado desde que comenzó la producción, se rumoreó que Disney habría cambiado el tono de la película suavizándolo para adaptarse a sus ratios de calificación por edades, esto finalmente no ha ocurrido.

En su momento también se informó que se estaban llevando a cabo reshoots de algunas secuencias, pero finalmente fue desmentido ya que los actores "habían crecido demasiado" en el momento de volver al set de rodaje, tal y como explicó el propio Boone.

5. ADAPTACIÓN DE UNA HISTORIA ICÓNICA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200717141733_1200.jpg

Ya en 2017 se anunció que Los Nuevos Mutantes adaptaría el arco argumental de los cómics titulado The Demon Bear, una de las historias más populares del grupo de superhéroes que tiene como protagonista a Danielle Moonstar, una joven superviviente de una reserva de indios Cheyenne cuyos poderes -que no revelaremos aquí para evitar spoilers- serán el hilo conductor de toda la película, y por supuesto traerán más de un quebradero de cabeza al resto de sus compañeros.

6. EL VILLANO* ¿LLEGA MR. SINIESTRO?

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20170227150056_420.jpg

Mr. Siniestro ha sido uno de los grandes villanos de X-Men que, tras muchos rumores y especulaciones, finalmente nunca ha llegado a aparecer en ninguna película del Universo Mutante. Esto podría cambiar en la cinta de Boone, aunque parece poco probable. Sin embargo, eso no significa que el director de Essex Corp. no pueda tener una presencia, aunque sea sutil, en la cinta.

Eso sí, es la Doctora Reyes (Alice Braga) quien se presenta como la principal antagonista de los jóvenes en la trama del filme. En cuanto a cuáles son sus planes, y si sus intenciones son buenas o malas, tendrá que descubrirlo el espectador.

7. PERSONAJES QUE SE QUEDAN FUERA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20160108124354_1200.jpg

El grupo de protagonistas de Los Nuevos Mutantes está formado por Rahne Sinclair/ Wolfsbane, Illyana Rasputin/ Magik, Roberto Da Costa / Sunspot, Sam Guthie/ Cannonball y Danielle Moonstar, todos personajes icónicos de los cómics Marvel.

Sin embargo, otros personajes clásicos de los cómics, como Karma (capaz de poseer la mente de personas y animales), Cypher (cuyas habilidades le permiten descifrar cualquier lenguaje o código), Magma (que puede controlar la temperatura geotérmica y las placas tectónicas) o el androide Warlock no aparecen en el filme.