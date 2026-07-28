Las cosas cobran vida en el divertido tráiler de Superthings: La película - FILMAX

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Superthings: La película, inspirada en los juguetes coleccionables, presenta su tráiler oficial. El filme, que llegará a los cines el próximo 23 de octubre, está dirigida por Víctor Monigote y centra su trama en objetos cotidianos transformados en extravagantes superhéroes y villanos.

El tráiler, de poco más de dos minutos de duración, comienza presentando a sus héroes: Mía, Kai y Finn, compañeros de clase que van de excursión al museo de Normalópolis. Allí, los traviesos protagonistas descubren por accidente un brillante objeto azul en forma de rayo, que fusiona su ciudad con el universo de los Superthings, donde los objetos cobran vida.

El adelanto continúa mostrando como estas cosas se convierten en superhéroes y villanos. Es entonces cuando, para devolver el mundo a la normalidad, los tres niños se transforman en los Kazoom Kids, y deberán encontrar el extraño objeto antes de que llegue a las manos equivocadas.

HUMOR FAMILIAR CON OBJETOS COTIDIANOS

La película familiar, que llegará a los cines el 23 de octubre, está dirigida por Víctor Monigote, ganador del Goya y del Platino a la mejor película de animación por La gallina turuleca y nominado al Goya a mejor dirección artística por la película Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.

"Cuando conocí el proyecto Superthings, me atrapó al instante su mitología y su creatividad sin límites. Como alguien que siempre ha vivido entre dibujos e imaginación, me fascinó la posibilidad de dar vida a estos personajes: diseños infinitos, personalidades extremas y un potencial enorme para el humor visual", dice el director en un comunicado.

Superthings: La película contará con las voces de la actriz, humorista y presentadora Ana Morgade (Días mejores) y el actor Brays Efe (Veneno), que darán vida a una peculiar pareja que se presenta como los mayores ladrones del universo. Además, la película usará el tema original Brillamos, que será interpretado por Greg Taro, concursante del Benidorm Fest 2026.