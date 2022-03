Contundente mensaje de Arnold Schwarzenegger al pueblo de Rusia: "Cada bala que disparáis, la disparáis a un hermano"

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Arnold Schwarzenegger ha lanzado un duro y contundente mensaje al pueblo rusos y a los soldados del país liderado por Vladimir Putin, cuyo gobierno ha lanza mentiras y noticias falsas sobre la invasión a Ucrania. "Vuestras vidas, vuestra gente y vuestro futuro están siendo sacrificados por una guerra sin sentido y condenada por todo el mundo", señaló el actor de origen austríaco y antiguo gobernador de California en un vídeo que se ha hecho viral.

El actor de 74 años no ha dudado en aprovechar su popularidad para apoyar al pueblo ucraniano, invitando a los rusos a ver la verdad sobre los actos del Kremlin. "Quiero al pueblo ruso. Por eso, deben saber la verdad. Vedlo y compartidlo", escribió el protagonista de la saga 'Terminator' junto con el vídeo en redes sociales.

Schwarzenegger ha compartido un vídeo de casi 10 minutos que está subtitulado en inglés y en ruso, mostrando así que se dirige directamente a los ciudadanos de este país. "Aquellos que están en el Kremlin fueron los que comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra popular rusa", denuncia el actor, quien ha recordado que los rusos han tenido vínculos familiares con el país vecino durante mucho tiempo.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV