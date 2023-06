Confirmada la muerte del actor Julian Sands tras identificar los restos hallados en las montañas de California

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado enero, Julian Sands, actor conocido por sus papeles en filmes como Una habitación con vistas, Leaving Las Vegas y El almuerzo desnudo, desapareció mientras hacía una excursión en California. Tras meses en paradero desconocido, hace unos días fueron hallados unos restos humanos en la zona en la que desapareció que ahora se han identificado como pertenecientes al intérprete.

Tal como revela el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, el pasado 24 de junio unos excursionistas encontraron restos humanos en el Monte Baldy (California) y contactaron con las autoridades. "El proceso de identificación del cuerpo ubicado en el Monte Baldy el 24 de junio de 2023 se completó y se identificó como Julian Sands, de 65 años, residente de North Hollywood. La causa de la muerte aún está siendo investigada a la espera de más resultados de las pruebas", ha confirmado el departamento del sheriff.

Sands había comenzado una ruta en la zona poco después de cumplir 65 años el pasado 4 de enero y su familia denunció la desaparición el día 13 del mismo mes. La búsqueda de Sands no fue tarea fácil debido a las tormentas de nieve que azotaron el área en el momento del incidente, dificultando la búsqueda en el terreno.

Nacido el 4 de enero de 1958 en Leeds (Inglaterra), Sands debutó en televisión en 1982 en un episodio de Play for Today. Uno de sus papeles más destacados le llegó en 1985, cuando apareció en Una habitación con vistas con Maggie Smith y Helena Bonham Carter.

En su filmografía también sobresalen títulos como El almuerzo desnudo, dirigida por David Cronenberg; Warlock, Apocalipsis Final; Aracnofobia; Leaving Las Vegas con Nicolas Cage, Ocean's 13 de Steven Soderbergh; Los gritos del silencio de Roland Joffé o El fantasma de la ópera a las órdenes de Dario Argento.

En la pequeña pantalla ha participado de manera puntual en producciones como Dexter, Ley y orden: Acción criminal, Elementary, Castle, Entre fantasmas, The Blacklist, Gotham o Smallville. Tiene pendientes de estreno tres películas: The Last Breath, Double Soul junto a Paz Vega y Body Odyssey.