Confirmada la causa de la muerte de Peter Greene, actor de Pulp Fiction o La máscara - MIRAMAX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Peter Greene, actor recordado por encarnar al atente de policía Zed en Pulp Fiction y al antagonista Dorian Tyrell en La máscara, falleció a los 60 años el 12 de diciembre de 2025 en su apartamento de Manhattan. La Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York ha determinado ahora que la causa del fallecimiento fue que el intérprete se disparó accidentalmente en la axila izquierda.

Según confirma el entorno forense a varios medios estadounidenses como People o Deadline, la herida de bala "en la axila izquierda que lesionó la arteria braquial" provocó una hemorragia masiva. El dictamen establece que el deceso de Greene fue accidental.

El actor fue hallado sin vida en su vivienda después de que un vecino contactara con el propietario del edificio y con la policía para que comprobaran el bienestar de Greene. De acuerdo con esa información, residentes de la zona habían alertado de que desde el piso se escuchaba música navideña de forma ininterrumpida durante varios días, un detalle que terminó precipitando la intervención.

Nacido en Nueva Jersey en 1965, Greene debutó en televisión en 1989 con un episodio de la serie policíaca Hardball y dio el salto al largometraje en 1992 con Leyes de gravedad. Aunque acumuló múltiples trabajos a lo largo de los años, sus papeles más importantes llegaron en la década de los noventa con Pulp Fiction y La máscara, ambas de 1994.

En Pulp Fiction, Green interpretó a Zed, uno de los policías que en la tienda de empeños retiene a Marsellus (Vingh Rames) y Butch (Bruce Willis) y agrede al primero. En La máscara encarnó a Dorian Tyrell, el gánster que intenta hacerse con el control del negocio criminal de su jefe y que, al ponerse la máscara, se convierte en el rival directo del personaje de Jim Carrey.

"Nadie interpretaba a un malo mejor que Peter, pero también tenía un lado dulce que la mayoría de la gente nunca vio y un corazón tan grande como el oro", aseguró su representante, Gregg Edwards, en declaraciones a NBC News.

En la pequeña pantalla fue parte del elenco habitual de Los hermanos Donnelly (2007), tuvo presencia recurrente en Life on Mars (2008) y formó parte de Chicago P.D. (2014). Su trabajo más reciente se produjo en un episodio de The Continental: Del universo de John Wick (2023), precuela televisiva de la saga encabezada por Keanu Reeves.