Confirmada la causa de la muerte de Patrick Muldoon - CONTACTO

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Patrick Muldoon, productor y actor cuya filmografía incluye títulos como Starship Troopers: Las brigadas del espacio o la icónica serie Melrose Place, falleció el pasado 19 de abril, a los 57 años. Ahora, se ha revelado la causa de su muerte.

Según recoge People, el certificado de defunción señala que el intérprete sufrió un infarto de miocardio o ataque al corazón. Como causas subyacentes, el documento indica una embolia pulmonar y una coagulopatía hereditaria (una afección genética que afecta a la coagulación de la sangre).

El certificado de defunción también expone que los restos de Muldoon fueron incinerados el pasado martes 28 de abril.

LOS ÚLTIMOS TRABAJOS DE MULDOON

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon comenzó su carrera como actor mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California, etapa durante la cual apareció en dos capítulos de ¿Quién es el jefe? Tras interpretar a Jeffrey Hunter en Salvados por la campana, su primer gran papel llegó dando vida a Austin Reed en Days of Our Lives y su fichaje en Melrose Place no hizo sino aumentar su popularidad.

Mantuvo una presencia constante en telefilmes a finales de los 90 y buena parte de los 2000 y uno de sus papeles más recordados en la gran pantalla fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers: Las brigadas del espacio. Su último trabajo como actor, el thriller criminal Dirty Hands, se estrenará en Estados Unidos este 2026.

Muldoon era además productor y apenas unos días antes de su fallecimiento compartía en su cuenta de Instagram una publicación expresando su entusiasmo por Kockroach, filme dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz y Alec Baldwin en el que ejercía de productor ejecutivo y cuyo rodaje comenzó el pasado mes de abril.