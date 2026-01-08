Confirmada la causa de la muerte de Brigitte Bardot

Confirmada la causa de la muerte de la actriz francesa Brigitte Bardot - COCINOR

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

El 28 de diciembre falleció a los 91 años Brigitte Bardot, actriz, cantante y modelo francesa que dejó huella en el cine europeo y se convirtió en icono mundial. Su esposo, Bernard d'Ormale, ha confirmado que la intérprete de Y Dios creó a la mujer (1956) fue diagnosticada de cáncer antes de su fallecimiento, que se produjo en La Madrague, su residencia en Saint-Tropez.

De acuerdo con el testimonio de d'Ormale a Paris Match, Bardot se sometió a dos intervenciones quirúrgicas relacionadas con la enfermedad y arrastraba fuertes dolores de espalda. El viudo asegura que el deceso de la actriz de La verdad (1960) y El desprecio (1963) llegó de manera serena, en su domicilio, tras un periodo de cuidados continuos.

"Nunca me separé de su lado. Velé por ella, apoyado por enfermeras que venían discretamente cada día. Estaba medio dormido a su lado. Me incorporé cuando la oí decir Pioupiou, ese pequeño apodo que usábamos el uno para el otro en privado, y entonces se acabó", describe el marido de Bardot sobre sus últimos instantes de vida. "Una sensación de paz y tranquilidad se posó en su rostro. Y volvió a estar increíblemente hermosa, como en su juventud. No habrías creído que tenía 91 años", concluye.

El funeral, de carácter privado, se celebró el 7 de enero en la iglesia católica de Notre-Dame-de-l'Assomption, en Saint-Tropez. Tras la ceremonia, Bardot fue enterrada en la más estricta intimidad en un cementerio con vistas al mar Mediterráneo, según informa el Ayuntamiento de Saint-Tropez.

Bardot se convirtió en una de las grandes figuras internacionales en los años cincuenta y sesenta, asociada a una imagen de modernidad y libertad sexual que influyó en la cultura popular de su tiempo. Su proyección se consolidó con Y Dios creó a la mujer (1956) y se afianzó con trabajos como La verdad (1960) o El desprecio (1963). Además de una carrera musical, antes de retirarse de la interpretación en 1973 sumó a su filmografía títulos como Babette se va a la guerra (1959), Un asunto muy privado (1962), El descanso del guerrero (1962), Un adorable idiota (1964), ¡Viva María! (1965), Historias extraordinarias (1968), Shalako (1968) y Las petroleras (1971).

Tras su retirada del cine, Bardot mantuvo durante décadas una presencia pública marcada tanto por su activismo animalista (con la creación en 1986 de la Fondation Brigitte Bardot para la protección de animales) como por la controversia. Su legado arrastró condenas y multas por incitación al odio racial vinculadas a declaraciones sobre política e inmigración.