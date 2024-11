Conan O'Brien presentará los Oscar 2025

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

El presentador de televisión, guionista, productor y humorista Conan O'Brien, será el presentador de la 97.ª edición de los Oscar. El ganador de cinco permios Emmy toma el testigo de Jimmy Kimmel y será el encargado de conducir por primera vez gala de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 2 de marzo de 2025.

"América lo exigía y ahora está sucediendo: La nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. En otras noticias, voy a presentar los Oscar", dijo O'Brien en un comunicado difundido por la Academia.

O'Brien es conocido por presentar los programas nocturnos de entrevistas 'Late Night with Conan O'Brien', 'The Tonight Show with Conan O'Brien' y 'Conan'. Antes de su carrera de más de dos décadas como presentador, fue guionista de 'Saturday Night Live' y 'Los Simpson'. O'Brien presenta actualmente el podcast 'Conan O'Brien Needs a Friend" y ha protagonizado recientemente el programa de viajes 'Conan O'Brien Must Go'. Ha ganado cinco premios Emmy y obtenido 31 nominaciones por su trabajo.

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq — The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024

"Estamos encantados y honrados de tener al incomparable Conan O'Brien como presentador de los Oscar este año", dijeron el director general de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang. "Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración global del cine con su brillante humor, su amor por las películas y su experiencia televisiva en directo. Su extraordinaria capacidad para conectar con el público hará que los espectadores se unan para hacer lo que mejor saben hacer los Oscar: honrar a las espectaculares películas y cineastas de este año", señalan en un comunicado.

"Conan es una voz cómica preeminente, cuyo éxito de décadas está marcado por su humor y perspectiva distintivos", dijo Craig Erwich, Presidente de Disney Television Group, propietaria de ABC, la cadena que retransmitirá la gala. "Se une a una lista icónica de grandes de la comedia que han desempeñado este papel, y somos muy afortunados de tenerlo en el centro del escenario para los Oscar", señala.

"Conan reúne todas las cualidades de un gran presentador de los Oscar: es increíblemente ingenioso, carismático y divertido, y ha demostrado ser un maestro de la televisión de eventos en directo", destacan los productores ejecutivos de los Oscar Raj Kapoor y Katy Mullan que aseguran estar ansiosos por "trabajar con él para ofrecer un espectáculo fresco, emocionante y festivo para la noche más importante de Hollywood".

La 97.ª edición de los Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre y será televisada en directo por ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo. Los nominados se darán a conocer por la Academia de Hollywood el viernes 17 de enero del próximo año.