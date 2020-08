Cómics y asesinos en serie en el tráiler de Orígenes Secretos, la nueva película española de Netflix

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler, las primeras imágenes y el cartel oficial de Orígenes Secretos, su nueva película española protagonizada por Javier Rey que llegará al servicio de streaming el próximo 28 de agosto.

Un asesino en serie está sembrando el caos en Madrid en 2019. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos. "El asesino recrea un tebeo", desvela el tráiler.

·Exactamente igual a como ocurría en El increíble Hulk 1", dice en el tráiler Cosme, encarnado por Antonio Resines.

Rey da vida a David, un detective joven e impulsivo que está a punto de tomar el relevo de Cosme. Tendrá que trabajar mano a mano con Norma, jefa de ambos, amante del manga y del cosplay e interpretada por Verónica Echegui. "No me busques las cosquillas porque me las encuentras", advierte la inspectora al personaje de Rey.

En el clip también aparece Brays Efe. El actor de Paquita Salas se meterá en la piel de Jorge Elías, hijo de Cosme y dueño de una tienda de cómics que ayudará a David a resolver el caso. Además del tráiler, la plataforma ha publicado las primeras imágenes de la producción, así como el cartel oficial, encabezado por Echegui, Rey y Efe.

Orígenes Secretos es una coproducción hispano argentina dirigida por David Galán Galindo, que también se ha encargado del guion junto a Fernando Navarro. Kiko Martínez y Alberto Aranda son los productores del proyecto. Completan el reparto Ernesto Alterio, Carlos Areces, Juanfra Juárez, Alex García y Leonardo Sbaraglia.