Codirector de No Other Land denuncia que la Academia de Hollywood se negó a apoyar a Hamdan Ballal tras ser "torturado"

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

No Other Land fue uno de los títulos protagonistas en los Oscar 2025, ya que la producción se llevó la estatuilla a mejor documental. Uno de sus directores es el cineasta palestino Hamdan Ballal, que fue retenido y agredido el pasado lunes por colonos israelíes. A raíz del incidente, el co-realizador Yuval Abraham ha asegurado que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los mencionados galardones, se ha negado a apoyar públicamente a Ballal.

Así lo ha revelado el artista a través de X. "Lamentablemente, la Academia estadounidense, que nos otorgó un Oscar hace tres semanas, se negó a apoyar públicamente a Hamdan Ballal mientras era golpeado y torturado por soldados y colonos israelíes", dijo, destacando que, por el contrario, la Academia de Cine Europeo sí les había mostrado su apoyo.

"Varios miembros de la Academia estadounidense, especialmente del sector de documentales, presionaron para que se hiciera una declaración, pero finalmente se rechazó. Nos dijeron que, dado que otros palestinos fueron golpeados en el ataque de los colonos, podría considerarse que no tenía relación con la película, por lo que no sintieron la necesidad de responder", agregó.

