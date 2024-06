Cinesa regala un mes gratis de Movistar Plus+ por ir al cine

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Movistar Plus+ y Cinesa han anunciado un acuerdo para promocionar el cine en las salas de proyección. Ambas compañías incentivarán a los espectadores a acudir a los cines con descuentos y promociones para después complementarlo con el catálogo de títulos de la plataforma de streaming.

La primera acción especial será un regalo de un mes de Movistar Plus+ para todas aquellas personas que acudan a una sala Cinesa entre los días 21 y 23 de junio. Además, esta alianza también contempla que las salas de proyecciones de la cadena ofrecerán los principales contenidos originales de Movistar Plus+, estrenos de series internacionales y visionados en directo de eventos deportivos.

Gracias a este acuerdo, los clientes de Cinesa podrán disfrutar de proyecciones especiales, preestrenos, códigos de descuento, eventos y encuentros relacionados con los contenidos originales, internacionales y deportivos de Movistar Plus+. Nuevas acciones y propuestas derivadas de este acuerdo se irán anunciando al completo a lo largo de los próximos meses.

"En Movistar Plus+ tenemos el cine dentro y así se refleja en las claves de nuestra estrategia de cine original: el compromiso con la cultura y el público, la libertad creativa, la confianza en los productores independientes y el paso por las salas de cine, donde las películas se hacen verdaderamente grandes. Cinesa y Movistar Plus+ son aliados naturales y seguiremos colaborando en los próximos meses con el objetivo común de mejorar la experiencia de nuestros clientes", comenta Cristina Burzako, CEO de Movistar Plus+, sobre el acuerdo en un comunicado.

"Las entidades que trabajamos en el ámbito de la cultura compartimos un público que demanda una oferta variada y de calidad. Por nuestra parte, siempre estamos buscando maneras de innovar para que la experiencia de visitar las salas sea todavía más gratificante. Confiamos en que esta colaboración nos ayude a avanzar en ese empeño", añade Ramón Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de ODEON Cinemas Group, representada en España por Cinesa.

Movistar Plus+, además, tiene en marcha cinco nuevos proyectos originales de cine, capitaneados por premiados y reconocidos directores: Icíar Bollaín con Soy Nevenka, Rodrigo Sorogoyen dirigirá El ser querido, Alberto Rodríguez con Los Tigres, y Oliver Laxe y la debutante Ana Rujas. Todas estas películas originales pasarán primero por las salas de cine, como ya hicieron Modelo 77, Canallas o Mientras dure la guerra.