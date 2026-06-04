Cines Renoir celebra sus 40 años con 44 días de cine español

Cines Princesa - CINES RENOIR

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Los Cines Renoir celebrarán su 40 aniversario con un ciclo especial dedicado al cine español que se desarrollará del 19 de junio al 1 de agosto en los cines Renoir Plaza España de Madrid y Renoir Floridablanca de Barcelona.

La iniciativa reunirá 44 películas de 44 directores distintos, con una proyección diaria, como homenaje a cuatro décadas de apoyo a la cinematografía nacional. Entre los filmes elegidos destacan títulos como Jamón, Jamón, Mar adentro, As Bestas o Las 13 rosas.

Vuelve a sentirlo todo 💙



40 años de cine español resumidos en nuestro Ciclo especial por nuestro 40º aniversario.



44 películas.

44 directores.

1 película por día.



Del 19 de junio al 1 de agosto solo en Cines Renoir de Plaza España y Floridablanca.



Consigue tus entradas en… pic.twitter.com/rE7QBRTe69 — Cines Renoir (@CinesRenoir) June 4, 2026

Entre las miles de producciones realizadas durante estos años, Renoir ha escogido 44 películas de gran calidad que reflejan la riqueza y el talento de la cinematografía nacional, evitando repetir directoras y directores para ofrecer una panorámica lo más amplia posible.

Como parte de la celebración, Renoir ha editado además un número especial de su publicación La Gran Ilusión, que recoge toda la información sobre el ciclo. Este ejemplar estará disponible gratuitamente en los cines a partir de este viernes 5 de junio, fecha en la que se cumple exactamente el 40 aniversario de la compañía.

Las entradas para todas las sesiones tendrán un precio especial de 4 euros, reducido a 3 euros para los socios del Club Renoir. Los pases ya se encuentran a la venta a través de la página web de Cines Renoir.

44 DÍAS, 44 PELÍCULAS

Con motivo de esta efeméride, la cadena ha diseñado una programación que recorre 40 años de cine español a través de una cuidada selección de títulos representativos de la diversidad de géneros y estilos que han caracterizado a la producción cinematográfica española en las últimas décadas.

Las trughas

El amor brujo

El viaje a ninguna parte

Tata mía

La mitad del cielo

La casa de Bernalda Alba

Remando al viento

Amanece, que no es poco

Bajarse al moro

El sueño del mono loco

Amantes

Jamón, Jamón

MadreGilda

Días contados

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto

El día de la bestia

Familia

Malena es un nombre de tango

Éxtasis

El perro del hortelano

Martín (Hache)

Scretos del corazón

La buena estrella

Todo sobre mi madre

Sobreviviré

El bola

Asfalto

Lucía y el sexo

El alquimista impaciente

Te doy mis ojos

Mar adentro

Tiovivo C. 1950

7 vírgenes

La vida secreta de las palabras

Azul oscuro casi negro

Siete mesas de billar francés

Las 13 rosas

Vivir es fácil con los ojos cerrados

Truman

La novia

Handia

As Bestas

Alcarrás

Robot dreams