Cines Renoir celebra sus 40 años con 44 días de cine español

Cines Princesa - CINES RENOIR
MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -
Los Cines Renoir celebrarán su 40 aniversario con un ciclo especial dedicado al cine español que se desarrollará del 19 de junio al 1 de agosto en los cines Renoir Plaza España de Madrid y Renoir Floridablanca de Barcelona.
La iniciativa reunirá 44 películas de 44 directores distintos, con una proyección diaria, como homenaje a cuatro décadas de apoyo a la cinematografía nacional. Entre los filmes elegidos destacan títulos como Jamón, Jamón, Mar adentro, As Bestas o Las 13 rosas.
Entre las miles de producciones realizadas durante estos años, Renoir ha escogido 44 películas de gran calidad que reflejan la riqueza y el talento de la cinematografía nacional, evitando repetir directoras y directores para ofrecer una panorámica lo más amplia posible.
Como parte de la celebración, Renoir ha editado además un número especial de su publicación La Gran Ilusión, que recoge toda la información sobre el ciclo. Este ejemplar estará disponible gratuitamente en los cines a partir de este viernes 5 de junio, fecha en la que se cumple exactamente el 40 aniversario de la compañía.
Las entradas para todas las sesiones tendrán un precio especial de 4 euros, reducido a 3 euros para los socios del Club Renoir. Los pases ya se encuentran a la venta a través de la página web de Cines Renoir.
44 DÍAS, 44 PELÍCULAS
Con motivo de esta efeméride, la cadena ha diseñado una programación que recorre 40 años de cine español a través de una cuidada selección de títulos representativos de la diversidad de géneros y estilos que han caracterizado a la producción cinematográfica española en las últimas décadas.
Las trughas
El amor brujo
El viaje a ninguna parte
Tata mía
La mitad del cielo
La casa de Bernalda Alba
Remando al viento
Amanece, que no es poco
Bajarse al moro
El sueño del mono loco
Amantes
Jamón, Jamón
MadreGilda
Días contados
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto
El día de la bestia
Familia
Malena es un nombre de tango
Éxtasis
El perro del hortelano
Martín (Hache)
Scretos del corazón
La buena estrella
Todo sobre mi madre
Sobreviviré
El bola
Asfalto
Lucía y el sexo
El alquimista impaciente
Te doy mis ojos
Mar adentro
Tiovivo C. 1950
7 vírgenes
La vida secreta de las palabras
Azul oscuro casi negro
Siete mesas de billar francés
Las 13 rosas
Vivir es fácil con los ojos cerrados
Truman
La novia
Handia
As Bestas
Alcarrás
Robot dreams