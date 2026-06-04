Cines Renoir celebra sus 40 años con 44 días de cine español

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Cultura Ocio
Publicado: jueves, 4 junio 2026 17:06
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    MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

   Los Cines Renoir celebrarán su 40 aniversario con un ciclo especial dedicado al cine español que se desarrollará del 19 de junio al 1 de agosto en los cines Renoir Plaza España de Madrid y Renoir Floridablanca de Barcelona.

    La iniciativa reunirá 44 películas de 44 directores distintos, con una proyección diaria, como homenaje a cuatro décadas de apoyo a la cinematografía nacional. Entre los filmes elegidos destacan títulos como Jamón, Jamón, Mar adentro, As Bestas o Las 13 rosas.

   Entre las miles de producciones realizadas durante estos años, Renoir ha escogido 44 películas de gran calidad que reflejan la riqueza y el talento de la cinematografía nacional, evitando repetir directoras y directores para ofrecer una panorámica lo más amplia posible.

   Como parte de la celebración, Renoir ha editado además un número especial de su publicación La Gran Ilusión, que recoge toda la información sobre el ciclo. Este ejemplar estará disponible gratuitamente en los cines a partir de este viernes 5 de junio, fecha en la que se cumple exactamente el 40 aniversario de la compañía.

   Las entradas para todas las sesiones tendrán un precio especial de 4 euros, reducido a 3 euros para los socios del Club Renoir. Los pases ya se encuentran a la venta a través de la página web de Cines Renoir.

44 DÍAS, 44 PELÍCULAS

   Con motivo de esta efeméride, la cadena ha diseñado una programación que recorre 40 años de cine español a través de una cuidada selección de títulos representativos de la diversidad de géneros y estilos que han caracterizado a la producción cinematográfica española en las últimas décadas.

   Las trughas

   El amor brujo

   El viaje a ninguna parte

   Tata mía

   La mitad del cielo

   La casa de Bernalda Alba

   Remando al viento

   Amanece, que no es poco

   Bajarse al moro

   El sueño del mono loco

   Amantes

   Jamón, Jamón

   MadreGilda

   Días contados

   Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto

   El día de la bestia

   Familia

   Malena es un nombre de tango

   Éxtasis

   El perro del hortelano

   Martín (Hache)

   Scretos del corazón

   La buena estrella

   Todo sobre mi madre

   Sobreviviré

   El bola

   Asfalto

   Lucía y el sexo

   El alquimista impaciente

   Te doy mis ojos

   Mar adentro

   Tiovivo C. 1950

   7 vírgenes

   La vida secreta de las palabras

   Azul oscuro casi negro

   Siete mesas de billar francés

   Las 13 rosas

   Vivir es fácil con los ojos cerrados

   Truman

   La novia

   Handia

   As Bestas

   Alcarrás

   Robot dreams

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