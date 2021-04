Chris Pratt, listo para matar aliens en las primeras imágenes de 'The Tomorrow War' antes del inminente tráiler

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ha publicado nuevas imágenes de The Tomorrow War, la nueva odisea espacial (y temporal) protagonizada por Chris Pratt en la que los aliens han invadido la Tierra en un futuro no muy lejano. Junto a ellas, el servicio de streaming ha revelado que el primer tráiler es inminente. De hecho, está a solo unas horas.

The Tomorrow War narra la historia de un grupo de viajeros del tiempo que llegan a nuestro tiempo desde el año 2051 para avisar a la humanidad de que van perdiendo la guerra contra los aliens. Para evitar que el mundo sea destruido, un grupo de soldados y científicos, encabezados por Chris Pratt, viajarán al futuro como refuerzo en una batalla que ya parece perdida.

Las imágenes publicadas por Amazon se centran sobre todo en el personaje de Pratt, y no revelan mucho más de la trama de lo que reveló la sinopsis. Pero si incluyen una escena del mundo devastado por los aliens, que muy posiblemente se corresponderá con el desolador futuro del que vienen los viajeros en el tiempo.

The battle for our world is coming. Get your first look at The Tomorrow War, coming July 2 to @PrimeVideo. pic.twitter.com/NcgVniNZEV