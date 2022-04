Chris Pine y Thandiwe Newton reviven los grandes romances de Hollywood en Una cita con el pasado

LOS ÁNGELES, 8 Abr. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Los actores Chris Pine y Thandiwe Newton protagonizan Una cita con el pasado, película dirigida por Janus Metz y basada en el libro de Olen Steinhauer, quien también firma el guión de la producción. El thriller de acción se estrena en exclusiva en Prime Video este viernes 8 de abril.

Chris Pine da vida a Henry Pelham, un agente de la CIA con muchos secretos y con quien el actor se siente muy identificado. "Esta historia trata, fundamentalmente, de secretos y creo que todos tenemos secretos. Todos hemos decidido no contar la verdad y hacer cosas nefastas. Nadie se libra, somos humanos y todos lo hemos hecho. Me identifico profundamente con Henry y siento una gran compasión por él", manifestó el actor durante una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

Pine opina que Una cita con el pasado es el filme perfecto para ir al cine un viernes por la noche. "Cuando voy al cine, quiero pensar en espías, intriga, atractivos lugares europeos, un buen drama y una buena historia de amor, desgarradora y apasionante", afirmó Chris, quien asegura que la cinta le hace rememorar producciones como El paciente inglés o Shakespeare in Love.

El intérprete lamenta la falta de grandes historias de amor en las películas que se hacen hoy en día. "Desafortunadamente, por alguna extraña razón, los grandes romances ya son los favoritos en Hollywood. Me gusta hacer una película que me recuerda a cintas de los años 70 que me encanta volver a ver", señala.

Thandiwe Newton interpreta por su parte a Celia Harrison, antigua colega y ex amante de Henry en el thriller. "Me gusta que Celia sea una mujer en un puesto de mando. Está en la CIA, tiene mucha autoridad y adora su trabajo. Es una mujer que está en control de su vida, a pesar de las dificultades que pasó en su infancia y en su juventud", dice la actriz de su personaje.

ESPIONAJE Y TRAICIÓN

En Una cita con el pasado, cuando la CIA descubre que uno de sus agentes filtró la información que costó la vida a más de 100 personas, el veterano agente Henry Pelham (Chris Pine) es asignado para descubrir quién es el topo entre sus antiguos compañeros en la oficina de la agencia en Viena. Su investigación le lleva de Austria a Inglaterra, para terminar en California, donde se reencuentra con su antigua colega y ex amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). La pareja se ve obligada a difuminar los límites entre la profesión y la pasión en esta fascinante historia de espionaje mundial, ambigüedad moral y traición mortal.

Los actores Laurence Fishburne, Jonathan Pryce, Corey Johnson, David Dawson, Jonjo O'Neill y Nasser Memarzia completan el reparto de la película.