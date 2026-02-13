Chris Hemsworth protagoniza 'Ruta de escape', un sólido thriller "artesano" de policías y ladrones

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio)

Ya está en cines 'Ruta de escape', la nueva película protagonizada por Chris Hemsworth. Un thriller trepidante en el que el actor australiano da vida a un metódico ladrón de guante blanco que lleva a cabo sus golpes en las proximidades de la mítica autopista 101 que va desde San Francisco a Los Ángeles.

Escrito y dirigido por Bart Layton ('American Animals', 'El impostor'), y basado en el relato corto 'Código 101' incluido en la obra 'Rotos', publicada en 2020 por el escritor estadounidense Don Winslow, este filme aterriza en la cartelera con aroma a thriller de atracos de la vieja escuela, apostando por efectos prácticos reales en sus secuencias de acción.

Lo hace en plena era digital, con el CGI dominando las 'set pieces' de las grandes superproducciones y las herramientas de Inteligencia Artificial amenazando con adelgazar radicalmente los departamentos de efectos visuales.

Una decisión arriesgada y contracorriente, pero que el director confía que se deje sentir en pantalla, mejorando notablemente la experiencia del espectador, evocando a los clásicos del cine negro de antaño que, en una entrevista concedida a CulturaOcio, el propio director no duda en citar directamente.

"Chris y yo pensábamos en las películas que adorábamos cuando éramos jóvenes. Y en muchas de esas películas, esa tecnología digital no existía realmente", expone Layton que cita referentes como 'French Connection. Contra el imperio de la droga' (1971) y 'Vivir y morir en Los Ángeles' (1985), ambas de William Friedkin, o 'Heat' (1995) de Michael Mann.

"Si ruedas persecuciones de coches y luego la mitad están hechas en una pantalla verde o en un estudio... no es lo mismo y puedes notarlo en el filme", explica el director, que buscaba esa "visceralidad" del cine de antaño y que, asegura, "no se puede fabricar" en un estudio o a través de un ordenador.

"Además, vengo del documental, me siento mucho más cómodo cuanto más cerca estoy de la realidad", dice Layton que confía en el que el público pueda "sentir la intensidad" de esas secuencias "muy peligrosas" rodadas a cientos de kilómetros por hora en las calles de Los Ángeles "de una manera muy diferente de si lo hubiéramos hecho usando efectos digitales".

Y además de las trepidantes secuencias de acción y persecuciones, muchas de las cuales, asegura, rodó él mismo, Hemsworth destaca que es "la profundidad emocional" y la "complejidad" de los personajes de 'Ruta de escape' y esa suerte de "guerra intelectual" que se desata entre ellos lo que hace de este un thriller distinto.

"La ambigüedad, el cruce, el dilema moral y la experiencia humana y los grises de todos estos personajes existen, son reales y en la vida lo vemos cada vez más", explica,

Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Jennifer Jason Leigh o Nick Nolte son algunos de los nombres que completan el reparto de Ruta de escape.