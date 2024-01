Las Chicas Malas toman Nueva York en la premiere mundial del remake musical con la aparición de Lindsay Lohan

NUEVA YORK, 10 Ene. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La ciudad de Nueva York acogió este lunes el estreno mundial de Chicas Malas, remake musical de la comedia de culto de 2004 protagonizada por Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lindsay Lohan. Precisamente la la propia Lohan hizo una aparición sorpresa para apoyar el lanzamiento del filme, que llegará a los cines de España este viernes 12 de enero.

"Adoro esta película tan icónica. Todos los que estamos en este filme lo hemos hecho porque amamos Chicas Malas", manifestó la actriz Angourie Rice en declaraciones a CulturaOcio.com a su paso por la alfombra rosa.

Angourie se mete en la piel de Cady Heron, papel interpretado por Lohan en la versión original. "Definitivamente me identifico con Cady. He sido la nueva en muchas situaciones, me he puesto nerviosa, he querido encajar y adaptarme...", afirmó la joven. Angourie Rice y Lindsay Lohan posaron juntas muy sonrientes a su llegada al estreno en el AMC Lincoln Square de la Gran Manzana.

Cargando el vídeo....

El actor Christopher Briney interpreta a Aaron Samuels en la cinta. "Me gusta que Aaron sea una buena persona, creo que realmente se preocupa por los demás y quiere hacer lo correcto. Al menos lo intenta", dijo acerca de su personaje.

La actriz Auli'i Cravalho destacó por su parte "la visión impactante" de los directores, Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., a la hora de hacer este remake. La actriz Bebe Wood se siente muy feliz de poder formar parte de una película tan icónica. "Es una locura, es surreal. Crecí con esta película, me encanta. Para mí es un honor y algo increíble", afirmó.

EL REGRESO DE LAS PLÁSTICAS

En Chicas Malas, la nueva estudiante Cady Heron (Angourie Rice) es bienvenida a la cima de la cadena social por el elitista grupo de chicas populares llamado 'Las Plásticas', gobernado por la intrigante abeja reina Regina George (Reneé Rapp) y sus secuaces Gretchen (Bebe Wood) y Karen (Avantika). Sin embargo, cuando Cady comete el grave error de enamorarse del ex novio de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), se encuentra en el punto de mira de Regina. Con la ayuda de sus amigos marginados Janis (Auli'i Cravalho) y Damian (Jaquel Spivey), Cady se propone acabar con la depredadora del grupo y aprender a ser fiel a sí misma en la jungla más despiadada de todas: el instituto.

La película, basada en el musical de Broadway, está dirigida por Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., a partir de un guion de Tina Fey. "Para mí es como un sueño. Como mexicano, no es fácil llegar a Estados Unidos y hacer una película tan grande", señaló Arturo. Para Samantha, dirigir Chicas Malas ha sido todo un honor.

Tina Fey, Reneé Rapp, Busy Philips, Jaquel Spivey y Avantika fueron otros de los artistas que asistieron el estreno de la esperada comedia.