Chadwick Boseman tendrá, a título póstumo, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Chadwick Boseman, actor que interpretó a Black Panther en el Universo Cinematográfico Marvel, falleció a los 43 años en agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon. Cinco años después de su muerte, Hollywood conmemorará su legado y el jueves 20 de noviembre le concederá, a título póstumo, una estrella el Paseo de la Fama de Hollywood.

La Cámara de Comercio de Hollywood ha fijado el acto para las 11:30 de la hora de Los Ángeles (las 20:30 en España) en la dirección 6904 Hollywood Boulevard y el evento podrá seguirse en streaming a través de WalkOfFame.com. Está previsto que tomen la palabra Ryan Coogler, director de Black Panther, y Viola Davis, compañera de reparto de Boseman en La madre del blues. La viuda del intérprete, Simone Ledward-Boseman, aceptará en su nombre el reconocimiento, la estrella número 2.828 en la categoría de cine.

"La Cámara de Comercio de Hollywood se siente profundamente honrada de celebrar el extraordinario legado de Chadwick Boseman con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus poderosas interpretaciones y su impacto perdurable, dentro y fuera de la pantalla, siguen inspirando a generaciones en todo el mundo", ha expresado Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, en un comunicado donde subraya la huella artística y humana que dejó Boseman.

El reconocimiento en el Paseo de la Fama se suma a otros tributos institucionales dedicados a la figura de Boseman en estos años. En 2021, la Universidad Howard, la prestigiosa escuela históricamente negra donde el actor se graduó, renombró su Facultad de Bellas Artes a Chadwick A. Boseman College of Fine Arts, un gesto que recalca su influencia entre las nuevas generaciones de artistas.

La carrera de Boseman quedó marcada por personajes que dialogan con la historia y la cultura popular. Su primer gran papel llegó con 42: La verdadera historia de una leyenda del deporte (2013), donde dio vida a Jackie Robinson, que rompió la barrera racial en las Grandes Ligas de béisbol. Siguieron I Feel Good: La historia de James Brown (2014), retrato del Padrino del Soul, y Marshall: El origen de la justicia (2017), sobre los inicios del futuro primer magistrado negro del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Su impacto global se multiplicó con T'Challa/Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel. Debutó en Capitán América: Civil War (2016) y lideró Black Panther (2018), película que recaudó alrededor de 1.350 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en el primer filme de superhéroes nominado al Oscar a mejor película. La cinta consolidó a Boseman como referente cultural dentro y fuera de la pantalla.

En el tramo final de su vida, participó en trabajos como Da 5 Bloods: Hermanos de armas (2020), de Spike Lee, y La madre del blues (2020), por la que obtuvo una nominación, ya a título póstumo, al Oscar y ganó el Globo de Oro, además de los premios del Sindicato de Actores (SAG) y Critics' Choice.