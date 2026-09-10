Cerca de 2.000 personas eligen las ocho obras que ilustrarán las nuevas entradas del Prado a partir de este sábado

Entrada Con Detalle De El Gran Capitán, Recorriendo El Campo De La Batalla De Ceriñola, De Federico De Madrazo. Museo Nacional Del Prado - MUSEO DEL PRADO

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 personas han participado en la elección de las ocho obras que ilustrarán las nuevas entradas del Museo del Prado, que se pondrán en circulación este sábado. El caballo es el gran protagonista de las obras seleccionadas.

En la votación, la obra más votada ha sido 'El Gran Capitán, recorriendo el campo de la batalla de Ceriñola', de Federico de Madrazo, que ha obtenido el 74,42 por ciento de los apoyos. Le siguen el 'Retrato ecuestre del duque de Lerma', de Rubens, con un 65,07 por ciento, y 'La reina Mariana de Neoburgo a caballo', de Luca Giordano, con un 56,67 por ciento, tres obras que reflejan el interés del público por las grandes composiciones ecuestres de la colección.

Las nuevas entradas incorporan también 'Lucha de San Jorge y el dragón', de Rubens, que recibió el 53,29 por ciento de los votos; 'La reina Margarita de Austria, a caballo', vinculada a Velázquez y su taller, con un 44,44 por ciento; y 'Felipe III, a caballo', de Velázquez, con un 40,55 por ciento. Completan la selección 'Cristo camino del Calvario', de Vicente Macip y 'Felipe IV, a caballo' de Velázquez.

Con la puesta en circulación de estas entradas, el Museo del Prado culmina una iniciativa que ha invitado al público a participar activamente en la elección de los diseños que acompañarán su experiencia de visita. La propuesta se desarrolla en el marco del programa de Atención al Visitante, patrocinado por Telefónica, que impulsa acciones destinadas a enriquecer la relación de los visitantes con el Museo y sus colecciones.