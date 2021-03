¿Está Centinela la película de Olga Kurylenko en Netflix, basada en una historia real?

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Centinela (Sentinelle) es el último thriller de acción de producción francesa que está arrasando en Netflix. Protagonizada por Olga Kurylenko (Oblivion), narra la historia de una mujer soldado con trastorno de estrés post traumático que busca venganza contra los hombres que violaron y mataron a su hermana.

Su cruda representación de la violencia y los abusos sexuales lleva al espectador a preguntarse... ¿está Centinela basada en una historia real?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Lo primero que hay que saber es que, pese a su aura de extrema representación de la realidad, Centinela no está basada en una historia real como tal. La cinta parte de un guion original de Julien Leclercq y Matthieu Serveau. Sin embargo, eso no significa que el filme no tome elementos del mundo real, empezando por la Operación Sentinelle que se explica en los primeros minutos.

Sentinelle fue una operación real emprendida por el ejército francés con el objetivo de combatir las amenazas terroristas contra el país. La iniciativa fue puesta en marcha por el gobierno tras los ataques al Île-de-France, que tuvieron lugar entre el 7 de enero de 2015 y el 9 de enero de 2015.

Dichos ataques fueron perpetrados por tres terroristas y se saldaron con 7 fallecidos y más de 22 heridos. La Operación Sentinelle se reforzó con medidas más estrictas tras los atentados de París en noviembre de 2015. Su objetivo final es prevenir y evitar las acciones terroristas en las regiones más vulnerables de Francia.

La protagonista de la película, Klara, es una soldado francesa asignada a la Operación Sentinelle. Aunque la operación no juega un papel fundamental en la trama, se muestran algunas secuencias de la actuación del comando Centinela, además de dar título a la película, en referencia a los soldados que "vigilan o montan guardia".

Por otro lado, el filme se sumerge en dos problemas muy reales, como son los trastornos de estrés post traumático de los soldados -y cómo tratan de superarlos- y los abusos sexuales, que lejos de utilizarse en la trama como elemento aleccionador de moral, sirven para construir los eventos de la historia, mostrando tanto los hechos en sí como las consecuencias de los mismos.

Porque la idea controladora de la película explora qué haría cualquier individuo cuando una persona amada sufre un destino horrible. El deseo de venganza es innato al ser humano, y su aceptación o rechazo es una parte fundamental del duelo en éste tipo de eventos traumáticos. Aun así, la trama de Centinela es completamente ficticia.