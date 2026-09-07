Cars vuelve a los cines para celebrar sus 20 años

Cars regresa a los cines por su 20 aniversario con el mítico Rayo McQueen - DISNEY

MADRID 7, (CulturaOcio)

Con motivo de su 20 aniversario, Disney y Pixar han anunciado el reestreno en cines de Cars, la película original que dio inicio a la exitosa franquicia de animación. El regreso del célebre coche de carreras Rayo McQueen a la gran pantalla tendrá lugar a partir del 16 de octubre.

Cars, la película dirigida por John Lasseter y estrenada en 2006, se ha consolidado como uno de los grandes éxitos de Pixar junto a clásicos como Toy Story, Los increíbles o Buscando a Nemo. Con una recaudación mundial que rondó los 470 millones de dólares, la producción obtuvo un Globo de Oro y dos nominaciones a los Oscar.

Además, sus entrañables protagonistas, Rayo McQueen y Mate, traspasaron la pantalla para convertirse en íconos de la cultura popular y en un símbolo de la amistad... y en la franquicia más exitosa del estudio desde el punto de vista del márketing.

Este éxito impulsó el lanzamiento de dos secuelas, Cars 2 (2011) y Cars 3 (2017), que recaudaron más de 558 y 383 millones de dólares, respectivamente. Asimismo, el universo de la franquicia se expandió con otras producciones como las series y cortometrajes Cars Toon: Los cuentos de Mate, Cars: Aventuras en el camino y Cuentos de Radiator Springs.

"Rayo McQueen (voz de Owen Wilson), un joven y ambicioso coche de carreras cuya vida cambia inesperadamente cuando llega a Radiador Springs, una pequeña localidad de la Ruta 66. Allí conocerá a personajes como Doc Hudson (Paul Newman), Mate (Larry the Cable Guy) y Sally (Bonnie Hunt), que le ayudarán a descubrir una nueva forma de entender el éxito, la amistad y la importancia de la comunidad", relata la sinopsis de la película.

Cars cuenta con la dirección de Lasseter y producción de Darla K. Anderson. La música original está creada por el ganador del Oscar Randy Newman.