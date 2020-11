¿Cameo de Ryan Gosling en Amor de calendario (Holidate) de Netflix?

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Amor de calendario (Holidate) es la nueva comedia romántica y navideña de Netflix que arrasa entre los suscriptores del servicio de streaming. En la cinta, los protagonistas mencionan a Ryan Gosling, una secuencia en la que aparentemente el actor se deja ver en un segundo plano y que algunos espectadores han comentado en Twitter.

"Apuesto a que si Ryan Gosling caminara por este pasillo de comida congelada y se ofreciera a llevarte en el viaje de tu vida, dirías que no porque tendrías demasiado miedo de subirte a ese tren: el tren Ryan Gosling", le dice Jackson (Luke Bracey) a Sloane (Emma Roberts).

"Ryan Gosling nunca haría su propia compra, es demasiado guay para eso", responde Sloane. Es en ese momento cuando aparentemente se puede ver a Gosling detrás de Roberts en segundo plano.

Esta secuencia ha generado debate en Twitter. donde muchos usuarios aseguran que se trata del actor. "Buen cameo, Ryan Gosling", escribió un usuario en Twitter.

"Amor de calendario de Netflix es muy buena. Me encanta que Ryan Gosling aparezca en el fondo en una escena", opinó otro espectador.

Holidate on Netflix is actually really good. Loved Ryan Gosling in the background of a scene really made it — lauren ♍︎ (@LaurenTheSailor) November 2, 2020

"¿Alguien más se ha dado cuenta de que Ryan Gosling hizo un pequeño cameo en Amor de calendario? Está detrás de Emma Roberts cuando ella dice que él nunca haría su propia compra. Es el mejor easter egg de una película que he visto", señaló otro tuitero.

Anyone else notice that @RyanGosling made the tiniest cameo in #holidate @NetflixUK @netflix behind Emma Roberts when she was saying he would never do his own shopping😂 best movie Easter egg I’ve ever caught — Shona 💋 (@RiddShona) October 29, 2020

"Acabo de ver Amor de calendario en Netflix, la cual disfruté inmensamente, mi momento favorito fue la discusión en el supermercado porque sin duda era Ryan Gosling haciendo un cameo", afirmó un usuario de la red social.

Just watched Holidate on Netflix which I enjoyed immensely, my fav moment being the argument in the supermarket bc that was deffo Ryan Gosling making an exquisite understated cameo in the background & I will not be convinced otherwise HE DOES A LITTLE EYEBROW RAISE AND EVERYTHING pic.twitter.com/yUqQ3iPdAQ — Olivia (@OliviaRose_F) October 30, 2020

Sin embargo, también hay opiniones en sentido contrario. "Sé que hay cosas más importantes que discutir ahora, pero definitivamente ese no era Ryan Gosling en la escena del supermercado en Amor de calendario", matizó un tuitero. "El de Amor de calendario no es Ryan Gosling. No es su perfil. Apostaría dinero", aclaró otro fan.

I know there are more pressing things to discuss right now, but I just need to say that it is absolutely NOT Ryan Gosling in the grocery store at the end of Holidate — Jade Budowski (@jadebudowski) November 3, 2020

That’s not Ryan Gosling in #Holidate - not his profile. Willing to bet money. — Dean Nye (@Dean_Nye) October 29, 2020

Amor de calendario está disponible en Netflix desde el 28 de octubre.