El cambio radical de Bradley Cooper como Leonard Bernstein en las primeras imágenes de Maestro

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Tras haber debutado como realizador con Ha nacido una estrella, Bradley Cooper volverá a ponerse tras las cámaras en Maestro. El estadounidense no solo dirigirá el biopic de Leonard Bernstein, sino que también protagonizará el filme dando vida al compositor, pianista y director de orquesta.

Netflix ha lanzado varias imágenes del set de Maestro. En tres de las fotografías se puede ver a Cooper junto a Carey Mulligan, quien encarna a Felicia Montealegre, actriz y esposa de Bernstein. Las otras dos instantáneas muestran a Cooper caracterizado como el músico. Junto a ambos actores, completan el elenco Maya Hawke y Matt Bomer. Cooper también ha escrito el guion en colaboración con Josh Singer.

