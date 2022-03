Bunbury anuncia su retirada de los escenarios: "Lo que era un deleite se ha convertido en inmensa fuente de dolor"

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Enrique Bunbury se retira de los escenarios. El solista y antiguo líder de la legendaria banda de rock Héroes del Silencio ha anunciado que a raíz de unos problemas de garganta que lleva arrastrando hace años ha tomado la determinación "muy meditada y consciente" de abandonar los escenarios. Los conciertos de su actual gira, en la que celebra precisamente sus 35 años de carrera musical, serán por tanto los últimos que ofrezca el artista zaragozano.

"He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice", señala Bunbury en un comunicado en el que explica que esta decisión es consecuencia de una dolencia que le ha costado mucho "localizar y comprender".

"Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita. De manera que lo que normalmente era un placer y un deleite se ha convertido en una inmensa fuente de dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás sino estoy de gira", lamenta Bunbury.

¡¡¡EB nos comparte novedades en su Newsletter personal!!!



𝐒𝐢 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚↓https://t.co/sQeOmhkj85



Fotografía Febrero 2022, México, Tour 35 años ©️ Jose Girl pic.twitter.com/wogXLDi1r9 — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) February 28, 2022

"Se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management", señala el artista que concluye su comunicado con un deseo y un agradecimiento: "Espero que lo que les pueda ofrecer a partir de ahora les siga interesando mínimamente. Ha sido un gran viaje. Gracias a todos".

La actual gira de Bunbury, que le lleva por decenas de ciudades en México, Estados Unidos y España y que se retrasó en varias ocasiones tras el estallido de la pandemia de coronavirus, se cerrará con un concierto en la plaza de toros de Valencia el próximo 24 de septiembre.