Brian Cox, el protagonista de Succession, debutará como director con Glenrothan

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El veterano actor Brian Cox triunfa en la pequeña pantalla estos años gracias a su interpretación de Logan Roy en Succession, el aclamado drama de HBO Max. Ahora el actor se pondrá detrás de las cámaras y debutará como director con Glenrothan, película que ha descrito como una "carta de amor" a su Escocia natal.

Deadline señala que, al igual que Succession, la cinta también será un drama centrado en una familia. Ambientaba en una ciudad conocida por sus destilerías en las Tierras Altas de Escocia, Glenrothan relatará la historia de dos hermanos separados que se reencuentran en su tierra natal. La última vez que hablaron fue el día del funeral de su madre cuando, tras un enfrentamiento con su padre, el menor abandonó su hogar en las Highlands rumbo a Estados Unidos. Cuarenta años después, los hermanos se vuelven a ver las caras.

La publicación apunta que el creador del proyecto es David Ashton, quien ha escrito el guion junto a Jeff Murphy. Lionsgate y Nevision están detrás de la producción.

HBO Max está emitiendo actualmente la tercera temporada de Succession, ficción creada por Jesse Armstrong. La serie, centrada en las luchas de poder dentro de la adinerada familia propietaria de una gran corporación, le ha valido a Cox una nominación al premio Emmy. El actor ya se hizo con este galardón en 2001 por su trabajo en Los juicios de Nuremberg.

Además de trabajar en Succession, el escocés ha participado en otras series como Good Omens, Los Medici: Señores de Florencia, Guerra y paz, Penny Dreadful o The Game. En la gran pantalla ha trabajado en títulos destacados como X-Men 2, Troya, El mito de Bourne, Match Point, Zodiac, RED, La autopsia de Jane Doe o Morgan. Ya se ha anunciado su participación en la serie Unsinkable y las películas Skelly; Prisoner's Daughter con Kate Beckinsale; Mending the Line y The Independent junto a John Cena.