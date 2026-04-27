Una bomba de la Segunda Guerra Mundial desata el caos en Londres en el tenso tráiler de Cuenta atrás

Un artefacto de la Segunda Guerra Mundial desata el caos en Londres en el tráiler de Cuenta atrás - DIAMOND FILMS

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Cuenta Atrás, la nueva película de David Mackenzie (Comanchería) se estrenará el próximo 14 de agosto en cines. El filme ha presentado su intenso tráiler en el que despliega un operativo militar en el corazón de Londres tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial mientras una banda de ladrones aprovecha el caos llevar a cabo un gran golpe.

El avance del filme protagonizado por Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train), Theo James (Divergente), Sam Worthington (Avatar) y Gugu Mbatha-Raw (La verdad duele) arranca con la llamada que marca el inicio del operativo policial y militar.

"Hay un artefacto no detonado en Westminster. Le estoy enviando las fotos", le dice la jefa Greenfield (Mbatha-Raw) al experto en explosivos Tranter (Taylor-Johnson) que acude al punto caliente mientras se despliega un amplio dispositivo en la ciudad.

"Esta zona está siendo evacuada", advierte una voz en off al mismo tiempo que el avance, cargado de disparos, persecuciones y explosiones, muestra también cómo la banda criminal liderada por Karalis (James) y X (Worthington) han conseguido romper en el perímetro para llegar hasta su objetivo.

"Un supuesto artefacto de la Segunda Guerra Mundial aparece en una obra en Paddington, activando un enorme operativo policial y militar dirigido por la jefa Greenfield (Gugu Mbatha-Raw) y el experto en explosivos Tranter (Aaron Taylor-Johnson). Lo que nadie sabe es que, aprovechando el caos del operativo, un grupo criminal liderado por Karalis (Theo James) y X (Sam Worthington) ejecutará un plan meticuloso: infiltrarse en un edificio dentro del cordón policial y acceder al banco situado debajo de él.

Mientras la ciudad queda en silencio por el corte de electricidad y las calles se vacían, ambos operativos, el oficial y el clandestino, avanzan en paralelo sin ser conscientes el uno del otro. A partir de ahí, la tensión crece en dos frentes: el equipo militar descubre que la bomba presenta anomalías inquietantes, y el golpe criminal empieza a complicarse cuando surgen imprevistos dentro y fuera del edificio. La policía, inicialmente centrada en la emergencia del artefacto, empieza a detectar señales de que algo más está ocurriendo dentro del perímetro evacuado", adelanta la extensa sinopsis de la cinta que cuenta con un guion firmado por Ben Hopkins Berrie.