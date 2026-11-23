La bola negra destrona a Spider-Man y ya es la película más taquillera del año en España - MOVISTAR PLUS

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

La bola negra es ya la película más taquillera de 2026 en España. El filme dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha desbancado a Spider-Man: Brand New Day, al llegar a los 40,5 millones de euros recaudados desde su estreno. Supera así los 40,38 millones que obtuvo el blockbuster protagonizado por Tom Holland y Zendaya.

Este pasado fin de semana, entre el 20 y el 22 de noviembre, la cinta de los Javis recaudó 420.000 euros, lo que le permitió sobrepasar las cifras de la película de Sony y Marvel, según los datos revelados por Rentrak Spain este lunes 23.

El film protagonizado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes está inspirado en la obra inacabada de Federico García Lorca. Muestra las vidas interconectadas de tres varones en tres épocas distintas, explorando sus existencias íntimamente ligadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y el legado.

El éxito en taquilla de La bola negra deja a Spider-Man: Brand New Day como el segundo largometraje con mayor recaudación en España en 2026, con sus 40,38 millones de euros. Completa el podio La Odisea de Christopher Nolan, que se queda en tercera posición con 39,58 millones de euros.

TERCERA PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA

Aunque en términos de recaudación, La bola negra haya hecho recién el 'sorpasso' a la cinta de Sony y Marvel, en número de espectadores ya había sobrepasado al blockbuster dirigido por Destin Daniel Cretton a inicios del mes de noviembre. Según informó Rentrak y su distribuidora, Elastica, La bola negra llegó a los 5,5 millones de entradas vendidas en ese momento, superando los 5,4 millones de espectadores que vieron al superhéroe arácnido en la gran pantalla.

La bola negra es ya el tercer largometraje español más taquillero de la historia en España. El filme original de Movistar Plus sólo está por detrás de los 56 millones de Ocho apellidos vascos y los 42 millones de Lo imposible.

Ganadora del premio a la mejor dirección en el 79 Festival de Cannes, ex aequo con Pawel Pawlikowski y su Fatherland, La bola negra está nominada a diez Premios EFA, a cinco Premios Forqué y es la elegida por España para la categoría de mejor película internacional en los Oscar. La película de 'los Javis' está llamada a convertirse en una de las grandes protagonistas de la temporada de premios 2026-2027.