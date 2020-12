Bob Odenkirk explota en el brutal tráiler de Nadie: "No llames a la policía"

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Universal Pictures ha lanzado el tráiler de 'Nadie', el nuevo thriller de Ilya Naishuller, director de 'Hardcore Henry'. Bob Odenkirk ('Better Call Saul') se convierte en un vengativo padre de familia que vivirá una espiral de brutal violencia. Producida por David Leitch ('John Wick', 'Atómica'), la cinta llegará a los cines el 26 febrero de 2021.

Odenkirk da vida a Hutch Mansell, un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida. Un don nadie.

Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni al él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia. Tras el ataque, su hijo adolescente Blake (Gage Munroe) no oculta su decepción, y su esposa Becca (Connie Nielsen) se aleja todavía más.

Pero las secuelas del incidente sirven de detonante para que Hutch estalle y libere la rabia que ha acumulado durante años. Una explosión que le hará recorrer un violento camino en el que saldrán a la luz oscuros secretos y habilidades que ni recordaba que tenía. Para salvar a su familia, Hutch se enfrentará a un peligroso enemigo (Alexéi Serebriakov) y se asegurará de que en el futuro nadie vuelva a subestimarle.

Escrita por Derek Kolstad, creador narrativo de la saga 'John Wick', Christopher Lloyd y el rapero RZA participan también en la cinta, en la que también participa Kelly McCormick como productora y en la que Kolstad, Marc S. Fischer y Tobey Maguire aparece como productores ejecutivos.