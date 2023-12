Bob Marley, aclamado y perseguido por su música revolucionaria en el tráiler de su biopic

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Bob Marley: One Love llegará a los cines el 14 de febrero de 2024. El biopic ya ha revelado tanto el póster final como las primeras imágenes, así como un trailer que adelanta algunas de las adversidades que enfrentó el aclamado icono musical por su mensaje revolucionario.

"No a todos les gusta lo que dices. Por tu propia seguridad tienes que dejarlo", le advierten a Marley en el adelanto, justo antes de que las imágenes pasen a mostrar cómo unos sicarios irrumpen en su casa y disparan contra él y su familia. El atentado fallido no frena a la leyenda del reggae, que tranquiliza a sus hijos al respecto, con una actitud distendida y amable y un porro entre los dedos. "Las armas no pueden detener mi mensaje", afirma el cantante jamaicano, señalando su pecho ante una multitud.

En contraste con la violencia que promete retratar el adelanto, Marley aparece como un músico apasionado y pacífico con un gran enfoque en que su música signifique algo. "A veces el mensajero tiene que convertirse en el mensaje", le dicen al cantante, que niega ser una super estrella pero aspira a unir a su pueblo.

"Quiero que el mundo cambie y el momento es ahora", declara en el tráiler un hombre que se convertiría en mito. "Descubre la leyenda detrás de la música" invita por su parte el póster final, que presenta a un Marley totalmente entregado a su público, su música... y su mensaje.

Descubre la leyenda detrás de la música. #BobMarleyOneLove ¡14 febrero solo en cines! pic.twitter.com/4XDK3Z6lXN — Paramount Pictures Spain (@paramount_spain) December 5, 2023

"Bob Marley: One Love es una celebración de la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Por primera vez en la gran pantalla, descubrimos la impactante historia de superación de la adversidad de Bob y la travesía que subyace a su música revolucionaria", reza la sinopsis del filme.

El papel del legendario músico en la película lo asume Kingsley Ben-Adir, mientras que Lashana Lynch encarna a Rita, la esposa de Marley. Completan el reparto James Norton, Tosin Cole, Umi Myers, Anthony Welsh, Nia Ashi, Aston Barrett Jr., Anna-Sharé Blake, Gawaine 'J-Summa' Campbell, Naomi Cowan, Alexx A-Game y Michael Gandolfini entre otros. El biopic dirigido por Reinaldo Marcus Green cuenta con Brad Pitt como uno de sus productores ejecutivos y ha sido producido en colaboración con la familia Marley.