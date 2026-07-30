Blue Film, el radical y polémico thriller sobre abusos sexuales, llega a Filmin

Blue Film, thriller destacado por su incómoda radicalidad, aterriza en Filmin el 7 de agosto - FILMIN

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Blue Film, película que narra el encuentro entre un antiguo profesor apartado de la docencia tras intentar abusar de un alumno y un joven trabajador sexual, llega a Filmin el próximo 7 de agosto. El debut en largometraje de Elliot Tuttle está protagonizado por Reed Birney (El menú) y Kieron Moore (Los amos del aire).

La producción, presentada en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo, ha sido muy comentada por la radicalidad de su planteamiento y por la manera en que se acerca a cuestiones como el deseo, la culpa o la vergüenza desde un formato muy íntimo. De hecho, según los datos apotados por la plataforma, antes de su estreno, la película fue rechazada por festivales como Sundance o SXSW, y varios distribuidores declinaron incorporarla a su catálogo debido a la naturaleza de su argumento.

Blue Film, cuyo título hace referencia al término anglosajón utilizado para designar antiguas películas pornográficas clandestinas, fue pensaba para desarrollarse casi íntegramente en un único espacio, el interior de una casa. La decisión de reducir el espacio y el número de personajes responde al deseo de Elliott Tuttle de eliminar cualquier elemento que distrajera del conflicto central y construir la tensión únicamente a través del diálogo y los silencios.

EXPLORANDO EL CINE INCÓMODO

Entre las referencias que marcaron la escritura del filme Tuttle destaca, a través de un comunicado, el cine de Catherine Breillat. La directora francesa, conocida por explorar la sexualidad desde lugares incómodos, le llevó a entender que "el objetivo no es desestigmatizar, sino hacer una exploración completa y honesta" de los personajes.

En la misma línea, el director defiende que el cine no debe ofrecer respuestas morales cerradas y considera que, a menudo, se subestima al espectador. "No creo que estemos dando suficiente crédito a nuestro público", afirma al explicar que nunca quiso construir una película que guiara al espectador hacia una única interpretación.

"Aaron, un joven escort de webcam, acepta la oferta de un cliente dispuesto a pagarle 50.000 dólares por pasar una noche con él, en una casa de Los Ángeles. Al llegar al apartamento descubre que ese hombre es Hank, un antiguo profesor apartado de la docencia tras intentar abusar de un alumno años atrás. Lo que comienza como un encuentro transaccional acaba convirtiéndose en una larga conversación sobre el pasado compartido, el deseo y las consecuencias de una relación que marcó para siempre la vida de ambos", resume la sinópsis oficial del largometraje.